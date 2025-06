MC bị đuổi việc vì gặp diễn viên khiêu dâm Nhật Bản?

MC Mong, giám đốc sản xuất tại One Hundred, đã bị cho thôi việc vào ngày 13/6. Điều làm dấy lên tin đồn anh có liên quan đến bê bối quan hệ với diễn viên AV Asuka Kirara.

Theo tờ SBS News, dân mạng Hàn Quốc những ngày qua xôn xao trước thông tin Joo Haknyeon, thành viên nhóm nhạc THE BOYZ, phải rời nhóm sau khi vướng bê bối gặp gỡ diễn viên Asuka Kirara tại một quán bar ở Tokyo. Mới đây, MC Mong (tên thật Shin Dong Hyun, 45 tuổi) - giám đốc sản xuất của One Hundred và đồng thời là giám đốc nội bộ tại công ty con Big Planet Made, cũng bị dân mạng réo tên trong vụ lùm xùm này.

Cụ thể, hôm 13/6, công ty One Hundred thông báo MC Mong đã bị miễn nhiệm. Đồng thời, anh cũng sẽ ngừng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất. Về lý do, công ty chỉ nói ngắn gọn “vì lý do cá nhân của MC Mong" và từ chối đưa ra thêm chi tiết. Điều này khiến dân mạng đặt nghi vấn MC Mong cũng có liên quan tới bê bối gặp gỡ nữ diễn viên khiêu dâm Nhật Bản.

Nhiều khán giả đã tràn vào trang cá nhân của MC Mong yêu cầu lên tiếng giải thích, song anh vẫn giữ im lặng. Hiện tại, MC Mong đã xóa các bài đăng cũ trên mạng xã hội. Động thái này càng khiến nhiều dân mạng khẳng định nghi vấn là có thật.

MC Mong vướng nghi vấn liên quan tới vụ bê bối gặp gỡ diễn viên AV Nhật. Ảnh: SBS.

Theo trang báo Maeil Shinmun, vụ bê bối các sao nam gặp gỡ diễn viên Nhật Bản trong quán bar đang thu hút đông đảo sự quan tâm. Trong sáng 19/6, một lá đơn tố cáo đã được gửi tới Cổng Thông tin Quốc dân với nội dung yêu cầu "điều tra nghi vấn Joo Haknyeon mua bán dâm ở nước ngoài và khả năng có sự liên quan của các nhân viên công ty quản lý”.

Người tố cáo đã chính thức đệ đơn thông qua Sở cảnh sát Gangnam, Seoul, và nhận định vụ việc lần này không đơn thuần là một bê bối đời tư.

“Chúng tôi yêu cầu tiến hành điều tra nhanh chóng và triệt để liên quan đến nghi vấn mua bán dâm của Joo Haknyeon và các cá nhân thuộc công ty quản lý", người gửi đơn viết.

Đồng thời, người này cũng nhắc tới MC Mong. “Không thể loại trừ khả năng anh ta không chỉ tham gia trực tiếp, mà còn có thể đã làm ngơ hoặc tiếp tay. Tôi yêu cầu phía cảnh sát thu thập lời khai và điều tra toàn diện để xác minh có hay không sự liên quan đến hành vi mua bán dâm".