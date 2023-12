Mẹ idol Kpop Hanbin Ngô Ngọc Hưng từ Yên Bái vào TP.HCM gặp con trai

Trước đó, bà từng tới Hàn Quốc dự concert đầu tiên của nhóm Tempest vào tháng 8. Hanbin Ngô Ngọc Hưng cùng các thành viên nhóm Tempest khởi hành từ sân bay Hàn Quốc để tới TP.HCM vào sáng 22/12. Sau đó, Hanbin cùng các thành viên liên tục trò chuyện với người hâm mộ Việt qua mạng xã hội để hỏi xem nên ăn món ăn nào. Hanbin sinh năm 1998, đến từ Yên Bái. Anh là sinh viên chuyên ngành Marketing của Đại học Thương mại Hà Nội. tham gia chương trình sống còn I-Land phát trên kênh Mnet. Sau đó, anh gia nhập Yuehua và ra mắt cùng nhóm nhạc Tempest. Họ ra mắt tháng 3/2022 với sản phẩm âm nhạc mang tên It's Me, It's We. Ngày 20/9, nhóm trở lại với đĩa đơn Into the TEMPEST.