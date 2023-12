Hanbin Ngô Ngọc Hưng cùng nhóm Tempest khởi hành tới TP.HCM

Nhóm Tempest khởi hành từ Hàn Quốc tới Việt Nam vào sáng 22/12. Họ rạng rỡ trò chuyện với người hâm mộ.

Sáng 22/12, Hanbin Ngô Ngọc Hưng cùng các thành viên nhóm Tempest khởi hành từ sân bay Hàn Quốc để tới TP.HCM. Đây là lần đầu tiên nhóm tới Việt Nam biểu diễn. Họ góp mặt trong danh sách nghệ sĩ của Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO 2023 diễn ra tối 23/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhóm khởi hành với đội hình 6 thành viên. Thành viên Hwarang không thể tham gia sự kiện bởi bị chấn thương bả vai, cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Nam ca sĩ đang tạm dừng hoạt động nên lỡ hẹn với khán giả Việt.

Hanbin rạng rỡ trên đường tới Việt Nam. Ảnh: Fansite.

Suốt những ngày qua, người hâm mộ rất háo hức trước kế hoạch chào đón thần tượng. Họ thực hiện nhiều project khác nhau, chẳng hạn thuê đèn LED ở một số tuyến đường để quảng bá hình ảnh Ngô Ngọc Hưng cũng như Tempest.

HOZO Super Fest diễn ra trong 3 ngày từ 22/12 đến 24/12, gồm 10 nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế và 14 đại diện Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng 3 đêm nhạc diễn ra vào dịp Giáng sinh thu hút hơn 150.000 khán giả.

Các thành viên Tempest lần đầu tới TP.HCM biểu diễn.

Hanbin sinh năm 1998, đến từ Yên Bái. Anh là sinh viên chuyên ngành Marketing của Đại học Thương mại Hà Nội. Anh tham gia nhóm nhảy cover nổi tiếng C.A.C và đảm nhận vai trò trưởng nhóm.

Nam thần tượng từng giành chức quán quân Kpop Random Dance Competition mùa 1. Năm 2019, anh sang Hàn Quốc đào tạo, tham gia chương trình sống còn I-Land phát trên kênh Mnet. Sau đó, anh gia nhập Yuehua và ra mắt cùng nhóm nhạc Tempest.

Tempest gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Họ ra mắt tháng 3/2022 với sản phẩm âm nhạc mang tên It's Me, It's We. Ngày 20/9, nhóm trở lại với đĩa đơn Into the TEMPEST.