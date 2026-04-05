MCK làm bùng nổ mạng xã hội với Album Trailer 360° 'HVL' độc đáo

Đoạn trailer được thực hiện hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro của MCK đang gây sốt khắp cộng đồng mạng. Không chỉ được khen ngợi về mặt hình ảnh đậm chất nghệ thuật, sản phẩm còn gây tò mò bàn tán vì những chi tiết được cài cắm thú vị.

Album trailer 360° 'HVL' của MCK Album trailer 360° “HVL” của MCK đang gây sốt với lượt xem tăng mạnh.

Tối 3/4, MCK bất ngờ tung trailer giới thiệu album “HVL”. Album trailer 360° “HVL” nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video dài hơn 2 phút mở ra bằng dòng chữ “Thực hiện bằng iPhone 17 Pro”, cùng hình ảnh MCK ngồi trên một ngai riêng được đặt đúng vị trí trung tâm. Ngay sau đó, câu rap “Đây là tiếng nói của thế hệ” vang lên như một tuyên ngôn cá nhân, định hình tinh thần xuyên suốt sản phẩm.

Đây là album đánh dấu sự trở lại của MCK sau 3 năm kể từ thành công của album 99%. Suốt thời gian qua, người hâm mộ mong mỏi, thậm chí nhiều lần thúc giục MCK ra sản phẩm mới. Do đó, việc anh trở lại lần này làm thỏa mãn mong đợi suốt bấy lâu của fan.

Chỉ sau 18 giờ đăng tải, trailer đã ghi nhận gần 600.000 lượt xem và vẫn tiếp tục tăng cao. Con số này phản ánh mức độ quan tâm và chờ đợi của công chúng dành cho sản phẩm mới của nam rapper, đặc biệt sau khi theo dõi đoạn trailer mới lạ, đầy chi tiết ẩn ý từ MCK. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, yếu tố công nghệ và cách kể chuyện thú vị, sáng tạo cũng góp phần tạo nên sức hút cho lần trở lại này của nam rapper.

MCK biến trailer thành một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo.

Điểm đặc biệt của trailer nằm ở cách thực hiện. Toàn bộ hình ảnh được quay bằng iPhone 17 Pro với định dạng 360°, dưới sự dàn dựng, thực hiện của đạo diễn Phương Vũ cùng ê-kíp Antiantiart. Hệ thống gắn iPhone trên rig giúp tạo nên trải nghiệm tương tác, cho phép người xem chủ động xoay góc nhìn để khám phá các lớp hình ảnh khác nhau trong cùng một khung hình. Đây là hướng tiếp cận còn khá mới lạ trong thị trường nhạc Việt, tạo nên trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả thay vì các format MV truyền thống.

Về mặt nội dung, trailer được chia thành 3 chương: Pain (Tổn thương), Chaos (Hỗn loạn) và Freedom (Tự do), tái hiện hành trình cảm xúc mang tính cá nhân của MCK. Ba phiên bản hình tượng tương phản xuất hiện xuyên suốt đoạn trailer. Trong đó là một MCK giản dị, an yên với trang phục trắng, đến phiên bản dữ dội hơn với sắc đỏ và cuối cùng là hình ảnh nổi loạn, bí ẩn, quái dị trong trang phục da màu đen. Dù thay đổi diện mạo, anh vẫn vững vàng, kiên định ở vị trí trung tâm, như một cách nhấn mạnh cái tôi xuyên suốt.

Phần ca từ được hé lộ trong trailer cũng mang màu sắc gai góc, trực diện, cá tính và đề cao cái tôi cá nhân. Câu rap cuối cùng “Cảm ơn Hoàng Long, nhưng mà sự thật là người nghệ sĩ cần kẻ phản diện của mình còn sống” gợi mở góc nhìn tư duy khác biệt, đầy kiên định của MCK trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Đây là hướng khai thác quen thuộc của MCK, nhưng lần này được đẩy lên cao hơn về mặt hình ảnh và thông điệp.

Ê-kíp của đạo diễn Phương Vũ quay trailer hoàn toàn bằng iPhone 17 Pro.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm thị giác, ê-kíp còn cài cắm nhiều chi tiết thôi thúc tâm lý tò mò “giải mã” của khán giả. Ở một số mốc thời gian cụ thể, phụ đề bất ngờ hiển thị các đường link dẫn tới teaser những ca khúc mới.

Cụ thể, ví dụ tại một số mốc thời gian như 1p6, 2p5 hay 2p7, phần phụ đề hiển thị đường link. Khi truy cập đường link đó, khán giả sẽ nhận được kết quả là teaser các bài hát mới của MCK gồm CHEPHU, HUH và KHONGCANLOCHOTAO.

Những đoạn teaser này thực chất đã được đăng tải từ trước, nhưng chỉ khi ghép nối với trailer, khán giả mới biết đến sự tồn tại của nó.

Đáng nói còn rất nhiều track nhạc ẩn được cài cắm qua nhiều chi tiết khác nhau khác của trailer, kích thích sự tò mò của khán giả. Cách triển khai này biến việc xem trailer của khán giả thành một hành trình khám phá, tìm kiếm, kết nối thay vì chỉ là trải nghiệm thụ động như những lần xem trailer, MV trước đó.

Trên mạng xã hội, Album trailer 360° “HVL” đang nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Hiếm có nghệ sĩ nào có thể khuấy động thị trường âm nhạc chỉ bằng trailer như thế.

Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh chỉn chu và ý tưởng táo bạo, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về những ẩn ý chưa được giải mã. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng cạnh tranh, việc kết hợp công nghệ hiện đại, storytelling và yếu tố tương tác cho thấy tham vọng rõ rệt của MCK trong việc định hình dấu ấn riêng. Với lần trở lại được đầu tư về mọi mặt như thế này, MCK hứa hẹn làm bùng nổ thị trường âm nhạc năm nay.