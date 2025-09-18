MC Thùy Linh mang thai

Nhân dịp sinh nhật tuổi 38, Thùy Linh chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng. Nữ MC kết hôn với diễn viên Đức Hiếu từ 2021.

MC Thùy Linh vừa đón sinh nhật tuổi 38. Đặc biệt, nhân dịp đón tuổi mới, Thùy Linh chia sẻ thông tin đang mang thai con đầu lòng.

Nữ MC đăng ảnh bụng bầu và viết: “Ngày 18/9 năm nay, Linh đón tuổi mới cùng một trái tim bé xíu đang rung rinh trong mình. Lần đầu tiên được cảm nhận sự kỳ diệu, mới mẻ ấy. Mong có sức khỏe, sự bình an và dịu dàng, yêu thương với mọi điều. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thương yêu đã luôn bên cạnh”. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới vợ chồng MC Thùy Linh và diễn viên Đức Hiếu.

MC Thùy Linh khoe ảnh bụng bầu, xác nhận đang mang thai. Ảnh: FBNV.

MC Thùy Linh và diễn viên Hiếu Su (tên thật Phùng Đức Hiếu) tổ chức lễ cưới năm 2021. Ban đầu bạn bè lo lắng khi thấy Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi. Sau đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Trong khi đó, Đức Hiếu thừa nhận anh từng áp lực trước sự thành công của vợ. Nhưng anh coi đó là động lực để nỗ lực, cố gắng hơn.

“Vợ hơn tôi về mọi thứ, danh tiếng, nghề nghiệp. Đó cũng là cột mốc để tôi cố gắng vượt qua và nỗ lực hơn trong công việc. Ngày xưa, mọi người thường gọi tôi là ông xã của MC có nụ cười đẹp nhất VTV. Hiện giờ, mọi người gọi Thùy Linh là vợ của Đông hay Đức Hiếu. Tôi thấy có sự tráo đổi nhẹ.

Đương nhiên bây giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua cái mốc tôi nhắc đến ở trên. Tôi vẫn cần cố gắng trau dồi thêm để tự tin hơn. Khi đến với nhau, chúng tôi cũng không quan trọng việc ai nổi tiếng hơn. Quan trọng là chúng tôi có sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ về nghề và cuộc sống”, Đức Hiếu từng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thùy Linh sinh năm 1987, là MC của Đài truyền hình Việt Nam. Cô cũng lấn sân phim ảnh và diễn xuất trong nhiều bộ phim, chẳng hạn Viết tiếp bản tình ca, Và anh sẽ trở lại, Khung cửa sổ mùa thu... Phùng Đức Hiếu sinh năm 1992, tham gia một số dự án phim như Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Phố trong làng…