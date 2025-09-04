MC thể thao 'triệu view' khoe ảnh hở bạo

Người dẫn chương trình của DAZN, Eleonora Incardona, lại một lần nữa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với những bức ảnh gợi cảm.

Eleonora Incardona khoe ảnh hở bạo.

Hôm 3/9, Eleonora đăng tải nhiều bức ảnh mặc bikini trong phòng sauna lên trang Instagram có 1,3 triệu người theo dõi của mình. Những tấm ảnh này lập tức khiến người hâm mộ phải trầm trồ, đi kèm với nhiều lời khen ngợi trong phần bình luận. "Quá đẹp!", "hoàn hảo!" là những mỹ từ được cư dân mạng dùng để khen ngợi nhan sắc của Eleonora.

Eleonora là một trong những người dẫn chương trình của kênh DAZN. Cô tạo dựng được danh tiếng khi làm nhiệm vụ tại FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ.

Eleonora thường khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Phong cách ăn mặc có phần gợi cảm của Eleonora từng gây nhiều tranh cãi. Cô bị chính người đồng nghiệp Valentina Maceri chỉ trích vì vấn đề này.

"Ở Italy, nhiều nữ phóng viên đôi khi ăn mặc quá đà. Phụ nữ nên gợi cảm nhưng vẫn phải giữ phong thái. Nếu không, sẽ khó được tôn trọng khi trao đổi cùng cầu thủ và HLV", Maceri bày tỏ.

Đáp lại chỉ trích từ Maceri, Eleonora cho biết: "Tôi không bao giờ từ bỏ sự nữ tính của mình. Ngược lại, tôi sử dụng nó như một sức mạnh. Khi bạn cảm thấy được làm chính mình, bạn sẵn sàng cho mọi thử thách".

Hồi tháng 2, Eleonora từng gây sốt mặc váy xuyên thấu trong lúc đưa tin về một trận đấu tại Serie A.

