Mbappe tỏa sáng, Real Madrid giành 3 điểm với 10 người

Đêm 13/9, Dean Huijsen nhận thẻ đỏ từ phút 32 nhưng Real Madrid vẫn đánh bại Sociedad 2-1 ở vòng 4 La Liga nhờ bàn thắng và kiến tạo của Kylian Mbappe.

Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, dù phải làm khách trước Real Sociedad. Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong hiệp một.

Phút 12, ngôi sao người Pháp tận dụng sai lầm từ đường chuyền về bất cẩn của Goti, băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách. Mbappe thậm chí còn suýt nhân đôi cách biệt ở phút 15, khi cú sút kỹ thuật của anh đưa bóng dội cột.

Mbappe ghi bàn thứ 4 tại La Liga mùa này.

Sức ép của Real khiến khung thành thủ môn Remiro luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 26 và 29, Eder Militao hai lần đánh đầu cận thành, nhưng đều bị người gác đền của đội chủ nhà xuất sắc cản phá.

Trong thế trận dồn ép, Real bất ngờ chịu tổn thất nặng nề. Phút 32, trọng tài rút thẻ đỏ cho Dean Huijsen sau pha phạm lỗi ngăn Mikel Oyarzabal đối mặt thủ môn.

Dù chỉ còn 10 người, "Los Blancos" vẫn không hề lép vế. Thậm chí, đại diện thành Madrid còn có bàn nhân đôi cách biệt ở phút cuối của hiệp một. Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật ở đáy biên rồi căng ngang cho Arda Guler dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay đầu hiệp hai, Sociedad dồn lên tấn công và suýt mang về bàn rút ngắn tỷ số ở phút 50. Cú dứt điểm cận thành của Marin đưa bóng chạm chân Tchouameni, đập lần lượt vào cột phải, trái, trước khi được Eder Militao phá lên an toàn.

Sức ép của chủ nhà được đền đáp bằng quả phạt đền ở phút 54. Trong một nỗ lực lăn xả phòng ngự, tay của Dani Carvajal vô tình cản đường chuyền. Từ cự ly 11 m, Oyarzabal tung cú đá lạnh lùng vào góc xa bên phải, đánh lừa Thibaut Courtois, đồng thời rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Sociedad.

Real Madrid thủng lưới ngay đầu hiệp hai.

Càng thi đấu, hàng thủ Real càng để lộ khoảng trống. Phút 65, Oyarzabal chạy chỗ xé toang hàng thủ đội khách. Chỉ có tài năng của Courtois mới giúp đội khách tránh bàn thua thứ 2.

Khoảng thời gian cuối trận, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Real Madrid. Takefusa Kubo liên tục khuấy đảo bên cánh phải nhưng ở phía trong, đồng đội của anh lại không thể thắng những pha ra vào kinh nghiệm của thủ môn đội khách.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với 3 điểm đầy chật vật dành cho Real Madrid. Thầy trò HLV Xabi Alonso khởi đầu mùa giải với 4 trận toàn thắng và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Sociedad chỉ thắng 1/14 lần đối đầu gần nhất với đối thủ thành Madrid (hòa 4, thua 9), và trong 7/9 thất bại ấy, họ đều để đối thủ chọc thủng lưới ít nhất 2 lần.

