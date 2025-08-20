Mbappe sắm vai người hùng của Real

Rạng sáng 20/8, Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Osasuna trên sân nhà ở vòng 1 La Liga.

Mbappe ghi bàn duy nhất.

Phút 50 trận đấu trên sân Bernabeu, Kylian Mbappe quyết định không phối hợp mà dốc bóng thẳng vào vùng cấm Osasuna. Trước tốc độ vượt trội của tiền đạo đội chủ nhà, trung vệ Juan Cruz không còn lựa chọn ngoài việc thực hiện một pha xoạc bóng, để rồi dẫn đến phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Mbappe tự tin tung cú đá vào góc xa, đánh lừa thủ môn Sergio Herrea, đồng thời mang về bàn thắng duy nhất trong ngày ra quân La Liga của "Los Blancos".

Trước đối thủ dồn toàn lực để phòng ngự "đổ bê tông", Real gặp rất nhiều khó khăn. Dù cầm bóng 68%, đoàn quân của HLV Xabi Alonso không tìm ra phương án nào để tiếp cận khung thành Osasuna, ngoại trừ những cú sút xa.

Trong hiệp một, lần lượt Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militao thử vận may nhưng đều không thành công. Ở cánh trái, nỗ lực đột phá cá nhân của Vinicius cũng chẳng mang lại hiệu quả.

Sau khoảnh khắc tạo đột biến của Mbappe ở đầu hiệp hai, Real chủ động thi đấu chậm rãi, đề cao sự chắc chắn ở khu vực giữa sân. Nhà đương kim á quân chỉ có thêm một cơ hội đáng chú ý, đó là cú sút từ góc hẹp bị thủ môn cản phá của tân binh Franco Mastantuono. Bên kia chiến tuyến, Osasuna gần như không thể lên bóng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.