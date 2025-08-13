Mbappe, Rodrygo ghi bàn cho Real Madrid

Real Madrid có màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu cuối cùng trước khi mùa giải La Liga 2025/26 khởi tranh, bằng việc đánh bại CLB của Áo WSG Tirol với tỷ số 4-0.

Real Madrid thắng dễ đội chủ nhà WSG Tirol.

Rạng sáng 13/8, tại sân Tivoli ở Innsbruck (Áo), cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militao và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục, giúp đội bóng của HLV Xabi Alonso sẵn sàng cho trận mở màn La Liga gặp Osasuna vào ngày 19/8.

Real Madrid nhập cuộc với khí thế hừng hực, ngay lập tức áp đặt lối chơi tấn công lên đội chủ nhà WSG Tirol. Ngay phút thứ 10, Militao đánh đầu chính xác từ quả tạt của Brahim Díaz, mở tỷ số 1-0. Chỉ 3 phút sau, Real Madrid nhân đôi cách biệt nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Arda Guler và Mbappe.

Real Madrid tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 60, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình với pha xử lý tinh tế. Nhận đường chuyền dài từ Tchouaméni, tiền đạo người Pháp vượt qua thủ môn Stejskal đang lao ra và dễ dàng sút vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

HLV Xabi Alonso sau đó thực hiện hàng loạt sự thay đổi người, đưa vào sân Andriy Lunin, Dani Carvajal, Rodrygo, Gonzalo, David Alaba, Antonio Rüdiger và Fran García. Đến phút 81, Rodrygo đã đặt dấu chấm hoàn hảo cho trận đấu. Phối hợp ăn ý với Mbappe, tiền đạo người Brazil tung cú sút chân phải quyết đoán ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 4-0.

Trong những phút cuối, Xabi Alonso trao cơ hội ra mắt cho hai tài năng trẻ Thiago và Roberto Martín, thậm chí Thiago suýt ghi bàn ở phút 87. Trận đấu này cũng đánh dấu màn ra mắt của tân binh Carreras, người cũng chơi khá tốt.

Chiến thắng 4-0 trước WSG Tirol là màn chạy đà hoàn hảo cho Real Madrid trước mùa giải La Liga 2025/26. Màn trình diễn này cho thấy đội bóng của Xabi Alonso đã sẵn sàng cả về mặt chiến thuật lẫn tinh thần, với Mbappe tiếp tục là đầu tàu trên hàng công.

