De Gea và chuỗi ngày đáng quên ở Fiorentina

Fiorentina, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Italy, đang trải qua chuỗi trận tồi tệ trong lịch sử hiện đại của mình.

Áp lực lên Fiorentina là rất lớn sau khởi đầu mùa giải đầy biến động.

Trận thua 0-2 trước Atalanta ở vòng 13 Serie A đẩy Fiorentina lún sâu vào khủng hoảng. Đội bóng của thủ thành David De Gea vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Serie A từ đầu mùa, chỉ kiếm được 6 điểm với hiệu số -11.

Thành tích yếu kém khiến họ xếp áp chót bảng xếp hạng, ngang điểm với đội đứng cuối Verona nhưng hơn về hiệu số. Chuỗi 13 vòng mở màn Serie A 2025/26 không thắng cũng là kỷ lục chưa từng có của "La Viola" trong lịch sử giải đấu.

Fiorentina gắn bó với Serie A kể từ khi thăng hạng trở lại vào năm 2004, sau giai đoạn ngắn ngủi ở Serie B do những vấn đề tài chính và bê bối Calciopoli. Trước đó, kể từ năm 1929, họ trải qua vỏn vẹn 6 mùa giải không chơi tại hạng đấu cao nhất Italy.

Đội bóng thành phố Florence có thể không nằm trong top đua vô địch Serie A, nhưng có truyền thống và giàu thực lực. Hai chức vô địch Serie A (mùa 1955/56 và 1968/69), 6 danh hiệu Coppa Italy, và những ngôi sao huyền thoại như Gabriel Batistuta hay Rui Costa từng biến Fiorentina thành biểu tượng thú vị ở xứ sở mỳ ống.

Thế nhưng, mùa giải năm nay đang đe dọa phá hỏng tất cả. Sau 13 vòng đấu, Fiorentina không có nổi một chiến thắng, với 6 trận hòa và 7 thất bại. Điều đáng lo ngại là lịch sử Serie A không hề ủng hộ Fiorentina. Không một câu lạc bộ nào trong quá khứ từng trải qua 13 trận mở màn không thắng mà vẫn trụ hạng thành công.

De Gea từng kỳ vọng nhiều khi ký hợp đồng với Fiorentina.

Với Fiorentina, đây không chỉ là chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử CLB (tệ hơn cả mùa 1935/36 hay 1977/78), mà còn là ba thất bại liên tiếp trên sân nhà Artemio Franchi, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1928/29.

"Chúng tôi phải điều chỉnh tâm lý để chiến đấu trụ hạng", HLV Vanoli thừa nhận sau trận thua Atalanta. Điều đáng lo ngại nhất với Fiorentina không chỉ là chuỗi trận không thắng, mà còn là sự bế tắc trong tấn công. Họ dứt điểm kém hiệu quả và thường xuyên mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt.

Ở hàng thủ, De Gea cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như mùa giải 2024/25. Cựu thủ môn MU mới chỉ có 5 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Hàng thủ Fiorentina để thủng lưới 21 bàn sau 13 vòng đấu, thành tích tệ thứ nhì giải đấu, chỉ hơn Torino (23 bàn thua).

Hồi tháng 5, De Gea quyết định gia hạn hợp đồng với Fiorentina đến năm 2028. Sau giai đoạn đáng quên ở cuối sự nghiệp tại MU, và phải chịu nhiều nghi ngờ vì thất nghiệp một thời gian, De Gea tưởng như tìm lại được hào quang ở thành phố Florence.

Giai đoạn đầu mới đến Serie A, De Gea có màn trình diễn khiến cả bóng đá Italy lẫn châu Âu kinh ngạc. “Siêu nhân”, “David mới của thành Florence” hay “Người ngoài hành tinh” là những mỹ từ truyền thông Italy từng dành tặng cho thủ môn người Tây Ban Nha.

Thế nhưng, những điều tốt đẹp ấy giờ lùi vào dĩ vãng. Nếu Fiorentina phải xuống hạng mùa này, đó sẽ là kịch bản thảm họa đối với cá nhân cựu sao MU ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp.