Bayern sẵn sàng đón tiền vệ đắt nhất lịch sử

Bayern Munich có thể chi đến 85 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Cameroon, Carlos Baleba.

Baleba nằm trong tầm ngắm Bayern.

Theo Fichajes, nhà đương kim vô địch Bundesliga xem ngôi sao trẻ của Brighton là phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược nhằm trẻ hóa tuyến giữa.

Ở tuổi 21, Baleba nhanh chóng trở thành một trong những tài năng được săn đón nhất châu Âu, với lối chơi toàn diện, mạnh mẽ và hiện đại. Dù chưa gửi đề nghị chính thức, Bayern được cho là theo dõi sát sao mọi bước tiến của cầu thủ này và chỉ chờ cơ hội biến anh thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử sân Allianz Arena.

Baleba hiện còn hợp đồng với Brighton đến năm 2028 và được định giá thị trường khoảng 40 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện Premier League chỉ sẵn sàng cân nhắc đàm phán từ năm 2026 với mức giá khởi điểm lên tới 85 triệu euro. Điều này đặt Bayern vào tình thế khó khăn, nhất là khi Liverpool hay Manchester City đều bày tỏ sự quan tâm.

MU cũng từng theo đuổi Baleba nhưng dường như không còn thiết tha với cầu thủ sinh năm 2004, do đã có mục tiêu phù hợp hơn là Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Việc Bayern dành sự chú ý đặc biệt cho Baleba xuất phát từ tương lai chưa rõ ràng của Goretzka, người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới mà chưa có dấu hiệu gia hạn. Baleba là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý của Bayern. Ngoài sức trẻ, anh chứng minh được năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Tuy thương vụ khó xảy ra ngay trong mùa đông, Bayern vẫn tiếp tục theo dõi và đánh giá Baleba như mục tiêu dài hạn.