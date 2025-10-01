Mbappe quá đáng sợ

Chiến thắng đậm trên đất Kazakhstan cho thấy Real Madrid chưa cần chơi ở trạng thái hủy diệt vẫn đủ sức vượt trội, bởi họ đang sở hữu một Kylian Mbappe “không thể ngăn cản”.

Mbappe đang bùng nổ ở Real Madrid.

Nhưng sau lớp ánh hào quang ấy, Xabi Alonso vẫn đối diện với một bài toán chiến thuật hóc búa: làm sao để cân bằng tập thể khi ngôi sao số một quá xuất sắc, trong khi những mắt xích khác chưa tìm được tiếng nói chung.

Mbappe - người định đoạt mọi trận đấu

Không phải ngẫu nhiên mà giới truyền thông Tây Ban Nha ca tụng Mbappe là “ở một đẳng cấp khác”. Trận thắng 5-0 trước Kairat thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 1/10 một lần nữa khẳng định sự vượt trội tuyệt đối của tiền đạo người Pháp: tốc độ, sự bùng nổ trong từng pha xử lý, khả năng tạo ra bàn thắng từ những tình huống tưởng như không có gì.

Anh đang tái hiện hình ảnh Ronaldo trong những năm tháng đỉnh cao ở Bernabeu: một cầu thủ mà chỉ cần có mặt trên sân cũng đủ để đối thủ run rẩy. Hơn thế, Mbappe còn có sự đa dạng hơn trong cách chơi: anh không chỉ dứt điểm mà còn biết kéo giãn hàng thủ, tạo không gian cho đồng đội. Chỉ trong vài tuần đầu mùa, Mbappe khẳng định vai trò thủ lĩnh thực thụ - cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Song, khi một ngôi sao quá rực sáng, nguy cơ tập thể bị che mờ là điều không thể tránh khỏi. Trận derby thua Atletico Madrid cuối tuần qua cho thấy Vinicius chưa tìm lại được bản năng sát thủ, trong khi Jude Bellingham vẫn hiệu quả nhưng đang bị đặt vào thế phải xoay sở để nhường đất diễn cho Mbappe.

Câu hỏi đặt ra: Real Madrid có thể trở thành một đội bóng cân bằng, hay sẽ phụ thuộc tuyệt đối vào Mbappe như từng phụ thuộc Ronaldo trước kia? Với một mùa giải dài hơi, chỉ dựa vào sự bùng nổ cá nhân sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn.

Mbappe liên tục ghi bàn cho Real Madrid từ đầu mùa.

Xabi Alonso xuất phát sự nghiệp HLV tại Bernabeu bằng triết lý pressing chủ động, thứ bóng đá giàu năng lượng và quyết liệt khi không có bóng. Nhưng trận gặp Kairat cho thấy Real Madrid có dấu hiệu buông lỏng trong khâu gây áp lực, một sự chệch nhịp so với quãng đầu mùa.

Ở khâu tấn công, bài toán cũng chưa đơn giản. Nếu dùng 4-4-2, Alonso sẽ phải chọn giữa Bellingham hoặc Arda Güler cho vai trò hộ công, đồng thời hy sinh chiều rộng biên - vốn cần thiết để tận dụng tốc độ của Vinicius và Mastantuono. Ngược lại, sơ đồ 4-3-3 giúp Real Madrid khai thác được đôi cánh nhưng lại đặt ra vấn đề: ai sẽ đá thấp để bù lấp khoảng trống khi các tiền đạo dâng cao?

Nói cách khác, mỗi lựa chọn của Alonso đều có cái giá của nó. Và đó là thách thức lớn nhất của ông - tìm ra sự cân bằng trong một tập thể mà Mbappe quá áp đảo.

Nếu Mbappe là trung tâm, thì những vệ tinh xung quanh cần được bố trí thông minh. Güler cho thấy sự mềm mại và sáng tạo, nhưng anh thiên về vai trò “số 10” trong lòng sân hơn là một cầu thủ chạy cánh. Mastantuono, ở tuổi 17, lại mang đến năng lượng và khả năng tạo đột biến bên phải - một tài sản quý trong hệ thống Alonso muốn xây dựng.

Có Mbappe, Real Madrid không lo về số bàn thắng.

Sự kết hợp giữa những tài năng trẻ này với cặp đôi Vinicius-Mbappe sẽ quyết định diện mạo Real trong giai đoạn tới. Bởi lẽ, để trở thành cỗ máy chiến thắng, Real cần nhiều hơn một siêu sao.

Khi Real phải “học cách sống với Mbappe”

Điểm mấu chốt là Real Madrid cần học cách khai thác Mbappe mà không biến anh thành “giải pháp duy nhất”. Đó là sự khác biệt so với giai đoạn cuối thời Ronaldo, khi toàn bộ lối chơi chỉ xoay quanh CR7.

Một đội bóng mạnh thực sự là khi Mbappe có thể bùng nổ, nhưng ngay cả khi anh bị khóa chặt, những mắt xích khác vẫn biết cách lên tiếng. Đó mới là nền tảng để cạnh tranh ở Champions League và duy trì sự thống trị tại La Liga.

Mbappe đang ở trạng thái “không thể ngăn cản”, mang đến cảm giác mỗi trận đấu đều có thể xoay chuyển chỉ bằng vài khoảnh khắc của anh. Nhưng với Xabi Alonso, nhiệm vụ không chỉ là khai thác tối đa tiền đạo số 10, mà còn là xây dựng một tập thể biết bổ trợ và cân bằng quanh ngôi sao này.

Nếu thành công, Real Madrid sẽ có một chu kỳ vinh quang mới - nơi Mbappe là thủ lĩnh, nhưng phía sau anh là cả một đội bóng sẵn sàng cùng nhau chiến thắng.