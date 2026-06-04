Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Mbappe mặn nồng với bạn gái trước World Cup

  • Thứ năm, 4/6/2026 15:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Kylian Mbappe và nữ diễn viên Ester Exposito tiếp tục thu hút sự chú ý khi những hình ảnh thân mật trong kỳ nghỉ tại Ibiza được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải.

Mbappe anh 1

Hình ảnh gây chú ý của Mbappe.

Theo tạp chí Diez Minutos, đội trưởng tuyển Pháp và ngôi sao của loạt phim đình đám Elite có chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 72 giờ tại hòn đảo nổi tiếng Ibiza trước khi Mbappe hội quân cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Cặp đôi đáp chuyên cơ riêng tới Ibiza vào hôm 25/5 và ở cạnh nhau nhiều ngày. Họ nhanh chóng di chuyển tới một khách sạn sang trọng, trước khi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trên chiếc du thuyền thuê riêng giữa Địa Trung Hải.

Tâm điểm của chuyến đi vẫn là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Ống kính săn ảnh ghi lại nhiều cảnh hiếm hoi khi Mbappe và Ester trao nhau cử chỉ thân mật hay nụ hôn lãng mạn trên boong tàu.

Ester tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Tây Ban Nha. Với danh tiếng ngày càng lớn cùng mối quan hệ với Mbappe, nữ diễn viên 26 tuổi được dự đoán là một trong những nàng WAGs đáng chú ý nhất tại World Cup hè năm nay.

Dù vậy, cá nhân Mbappe gây tranh cãi. Trong suốt mùa giải này, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái. Nhiều người cho rằng nhà vô địch World Cup 2018 dần lơ là sự nghiệp, trong bối cảnh Real Madrid trắng tay mùa giải thứ 2 liên tiếp.

Nghịch lý lớn nhất của tuyển Pháp mang tên Mbappe

Đội tuyển Pháp với thủ quân Kylian Mbappe bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch.

24:1456 hôm qua

'Màn trình diễn' của tuyển Pháp ngày hội quân World Cup

Kylian Mbappé, Jules Koundé, Marcus Thuram cùng dàn sao tuyển Pháp biến ngày hội quân trước World Cup 2026 thành màn trình diễn thời trang với loạt thiết kế từ các nhà mốt xa xỉ.

09:46 1/6/2026

Ngày Enrique mắng xối xả Mbappe, đế chế PSG bắt đầu

Màn đối thoại thẳng thắn giữa Luis Enrique và Kylian Mbappe trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng đưa PSG từ đội bóng của các siêu sao thành bá chủ châu Âu.

21:00 31/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbappe Kylian Mbappe Mbappe

    Đọc tiếp

    U19 Viet Nam de bep Myanmar hinh anh

    U19 Việt Nam đè bẹp Myanmar

    13 phút trước 18:03 4/6/2026

    0

    Chiều 4/6, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc tranh vé đi tiếp với Indonesia ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

    Thu mon MU tang gia manh hinh anh

    Thủ môn MU tăng giá mạnh

    28 phút trước 17:48 4/6/2026

    0

    Chỉ trong vòng một năm, sự nghiệp của thủ môn Senne Lammens đã có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng.

    Man City 'doa' kien Real Madrid hinh anh

    Man City 'dọa' kiện Real Madrid

    29 phút trước 17:47 4/6/2026

    0

    Manchester City đang xem xét các hành động pháp lý nhắm vào ứng viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, sau những tuyên bố vô căn cứ về tương lai Erling Haaland.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý