Mbappe mặn nồng với bạn gái trước World Cup

Kylian Mbappe và nữ diễn viên Ester Exposito tiếp tục thu hút sự chú ý khi những hình ảnh thân mật trong kỳ nghỉ tại Ibiza được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải.

Hình ảnh gây chú ý của Mbappe.

Theo tạp chí Diez Minutos, đội trưởng tuyển Pháp và ngôi sao của loạt phim đình đám Elite có chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 72 giờ tại hòn đảo nổi tiếng Ibiza trước khi Mbappe hội quân cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Cặp đôi đáp chuyên cơ riêng tới Ibiza vào hôm 25/5 và ở cạnh nhau nhiều ngày. Họ nhanh chóng di chuyển tới một khách sạn sang trọng, trước khi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trên chiếc du thuyền thuê riêng giữa Địa Trung Hải.

Tâm điểm của chuyến đi vẫn là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Ống kính săn ảnh ghi lại nhiều cảnh hiếm hoi khi Mbappe và Ester trao nhau cử chỉ thân mật hay nụ hôn lãng mạn trên boong tàu.

Ester tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Tây Ban Nha. Với danh tiếng ngày càng lớn cùng mối quan hệ với Mbappe, nữ diễn viên 26 tuổi được dự đoán là một trong những nàng WAGs đáng chú ý nhất tại World Cup hè năm nay.

Dù vậy, cá nhân Mbappe gây tranh cãi. Trong suốt mùa giải này, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái. Nhiều người cho rằng nhà vô địch World Cup 2018 dần lơ là sự nghiệp, trong bối cảnh Real Madrid trắng tay mùa giải thứ 2 liên tiếp.