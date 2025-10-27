Mbappe là ‘nạn nhân’ mới nhất của Szczesny

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Wojciech Szczesny, thất bại của Barcelona có lẽ đã nặng nề hơn rất nhiều.

Mbappe lỡ cơ hội ghi thêm bàn cho Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Phút 50 ở trận Real Madrid gặp Barcelona tại vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10, trọng tài Soto Grado cho Real Madrid hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Eric Garcia. Trên chấm 11 m, Kylian Mbappe lại không thể đánh bại Szczesny. Thủ môn người Ba Lan bay người đúng hướng, cản phá cú sút hiểm hóc của tiền đạo người Pháp, khiến các khán đài Bernabeu chết lặng.

Pha cứu thua này không chỉ giúp Barcelona tránh được bàn thua thứ ba ở thời điểm nhạy cảm, mà còn giúp Szczesny bổ sung thêm một tên tuổi đình đám vào “bộ sưu tập” của mình. Trước Mbappe, thủ thành 35 tuổi từng nhiều lần khiến Lionel Messi và Neymar phải “ôm hận” trên chấm phạt đền.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Szczesny từng xuất sắc cản phá cú sút 11 m của Messi trong trận đấu giữa Ba Lan và Argentina ở vòng bảng.

Còn với Neymar, thủ môn người Ba Lan từng khiến ngôi sao Brazil bất lực trong trận Barcelona gặp AS Roma tại vòng bảng Champions League mùa 2015/16.

Tính đến nay, Szczesny đã có tổng cộng 21 lần cản phá thành công phạt đền trong sự nghiệp. Và khi nhìn vào danh sách những cầu thủ bị anh khuất phục – từ Messi, Neymar đến Mbappe – không khó hiểu vì sao Szczesny được giới chuyên môn xem là “chuyên gia bắt penalty” hàng đầu thế giới hiện nay.

