Mbappe học theo Ronaldo, Messi

Rạng sáng 20/2, siêu sao người Pháp lập hat-trick tiễn đội bóng của Pep Guardiola rời cuộc chơi, giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-1 (tổng tỷ số 6-3) ở vòng play-off Champions League. Mbappe có màn trình diễn đáng nhớ khi để lại những pha bóng thăng hoa, cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ với hai huyền thoại bóng đá thông qua cách ăn mừng.

Tại Santiago Bernabeu, Mbappe lần lượt tái hiện phong cách của Ronaldo và Messi khi ăn mừng các bàn thắng. Bàn mở tỷ số của Mbappe là một cú bấm bóng điệu nghệ qua đầu Ederson, và cách anh ăn mừng cũng chẳng kém phần đặc biệt.

Mbappe giơ tay lên, làm động tác mô phỏng một đường bóng bổng, giống hệt khi Ronaldo từng ăn mừng bàn thắng cho Al Nassr trước Al Wasl hồi đầu tháng này. Khoảnh khắc ấy khiến khán giả trên sân Bernabeu vỡ òa.

Tới bàn thắng thứ ba, Mbappe có màn ăn mừng giống Messi. Mbappe giơ ba ngón tay lên, đếm từng bàn thắng, tái hiện chính xác cách Messi ăn mừng khi lập hat-trick vào lưới Mallorca năm 2011.

Mbappe vinh danh 2 huyền thoại, song cá nhân từng bước tự khẳng định vị thế của chính mình. Sau trận đấu này, chân sút 26 tuổi cán mốc hơn 500 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong sự nghiệp, một con số ấn tượng.

Mbappe từ lâu công khai sự ngưỡng mộ với Ronaldo và Messi. Anh từng nói về CR7: "Tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Cristiano. Sẽ không có ai khác như anh ấy. Anh ấy đã để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá".

Với Messi, Mbappe cũng dành nhiều tình cảm sau thời gian cùng sát cánh ở PSG: "Chơi bóng cùng Leo là điều tôi thực sự nhớ. Khi có Leo, bạn luôn có cảm giác chắc chắn rằng bóng sẽ đến chân mình đúng thời điểm. Đó là một đặc ân mà gần như chỉ mình anh ấy có thể mang lại. Được sát cánh cùng Messi là điều đặc biệt".

Trở lại với Real Madrid, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ đối đầu Atletico Madrid hoặc Bayer Leverkusen ở vòng 1/8 champions League mùa này.

