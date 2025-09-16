Mbappe đáng sợ

Kylian Mbappe đang viết nên những trang sử mới tại Real Madrid với phong độ bùng nổ.

Mbappe có thành tích ghi bàn ấn tượng tại Real. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong 13 tháng khoác áo "Los Blancos", ngôi sao người Pháp ghi tới 48 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc 50 pha lập công đúng 2 bàn nữa. Các CĐV Real dõi theo từng bước tiến của Mbappe trong hành trình chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

Cột mốc 50 bàn có thể đến ngay trong trận đấu với Marseille ở vòng phân hạng Champions League - đối thủ đầy duyên nợ với Mbappe. Trong quá khứ, anh ghi 10 bàn sau 16 lần chạm trán đội bóng thành phố cảng. Đội trưởng tuyển Pháp sẵn sàng biến ngày tái xuất Champions League của Marseille thành kỷ niệm buồn.

Phong độ ổn định là điểm đáng nể của Mbappe. Trong 13 tháng chơi bóng cho Real, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn trong 7 tháng. So sánh với Cristiano Ronaldo, Mbappe cần 64 trận để đạt 50 bàn, trong khi CR7 từng cán mốc này sau 53 trận. Dù chưa thể ngang bằng tốc độ của huyền thoại Bồ Đào Nha, Mbappe vẫn chứng tỏ năng lực vượt trội để gánh vác hàng công của Real.

Mbappe (10) tỏa sáng trong màu áo Real. Ảnh: Reuters.

Mùa giải 2025/26 càng chứng kiến sự toàn diện hơn của Mbappe. Anh ghi 6 bàn sau 6 trận, còn 3 lần khác bị VAR từ chối.

Ngoài khâu dứt điểm, tiền đạo 26 tuổi dưới thời HLV Xabi Alonso còn trở thành nguồn sáng tạo lớn của đội. Anh đứng thứ hai trong top năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số cơ hội tạo ra mỗi trận (3,41) và số đường chuyền quyết định (2,73), chỉ chịu thua người đồng đội ở tuyển Pháp là Ousmane Dembele.

Sau hơn một năm ra mắt Real Madrid, mọi thống kê đều cho thấy Mbappe trở thành mũi nhọn số một của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cột mốc 50 bàn chỉ là bước đệm. Thử thách lớn nhất và quan trọng nhất của anh vẫn đang ở phía trước: giúp Real Madrid giành lại ngôi vương Champions League – danh hiệu mà Mbappe luôn khao khát.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.