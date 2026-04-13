Máy bay vận tải ồ ạt hướng tới Trung Đông, Mỹ đang suy tính gì?

  • Thứ hai, 13/4/2026 20:32 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Các nguồn tin theo dõi chuyến bay công khai trên mạng xã hội X đang đưa tin về một làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông vào cuối ngày 12/4.

Hình ảnh được cho là làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông. Ảnh: X.

Động thái này cho thấy Washington có thể đang tiếp tục điều động nhân sự và vật tư đến Trung Đông sau khi các cuộc đàm phán với Iran ở Pakistan thất bại. "Một số người gọi đó là lệnh ngừng bắn. Các nhóm tác chiến tàu sân bay gọi đó là tạm dừng để nạp đạn", một bài đăng trên mạng xã hội X viết.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công “giới hạn” vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn hơn, mặc dù các quan chức cho rằng điều đó ít có khả năng xảy ra do nguy cơ gây bất ổn khu vực và sự miễn cưỡng của ông trong việc tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài.

“Tôi không muốn làm điều đó, nhưng đó là nguồn nước của họ, các nhà máy khử muối, các nhà máy điện, những thứ rất dễ bị tấn công”, ông Trump nói với Fox News ngày 12/4.

“Về cơ bản, chúng ta đã san phẳng đất nước của họ. Thứ duy nhất còn lại là nguồn nước của họ, và nếu chúng ta tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Iran vẫn còn “một số nhà máy sản xuất tên lửa”. “Chúng ta biết rõ từng nhà máy một”, ông nói.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch cụ thể, nói rằng tổng thống “vẫn để ngỏ tất cả các lựa chọn khác”, và gọi báo cáo về các bước đi tiếp theo của ông là suy đoán.

Mỹ - Iran vẫn sẽ ngừng bắn kể cả khi đàm phán đổ vỡ?

Đàm phán thất bại phơi bày bế tắc chiến lược, nhưng cũng cho thấy giới hạn của xung đột. Khi lợi ích cạn dần, ngừng bắn trở thành điểm tựa tạm thời cho cả hai phía.

38 phút trước

Toan tính từ đòn phong tỏa của ông Trump

Kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ nhằm gỡ thế khó cho Washington, nhưng làm dấy lên lo ngại về cú sốc mới với kinh tế toàn cầu.

5 giờ trước

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán với Iran đổ vỡ, biến tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới thành điểm đối đầu trực diện với Iran.

10 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Minh Hạnh/Tiền Phong

Cựu giám đốc CIA kêu gọi phế truất ông Trump

7 giờ trước 13:34 13/4/2026

“Tu chính án thứ 25 dường như được viết ra để xử lý trường hợp của ông Trump”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan tuyên bố.

