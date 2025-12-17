Máy bay tư nhân rơi khi hạ cánh khẩn, 10 người tử nạn

Máy bay phản lực tư nhân gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bóng gần Mexico City, đâm trúng nhà kho, khiến 10 người tử vong, trong đó có ba trẻ em cùng một gia đình.

Hiện trường cứu hộ tại Mexico City sau khi chiếc máy bay rơi. Ảnh: Cuartoscuro.

Chiếc phi cơ gặp nạn trong lúc cố gắng hạ cánh khẩn cấp nhưng đã va trúng một nhà kho trong khu công nghiệp nằm sát sân bóng ở thị trấn San Mateo Atenco.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc máy bay lao thẳng xuống mặt đất trước khi xảy ra vụ va chạm, cách thủ đô Mexico City khoảng 50 km về phía tây, vào ngày 15/12 (giờ địa phương). Sau tai nạn, những cột khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

“Chiếc máy bay quay cuồng như cánh quạt bị tuột”, ông Octavio Contreras, một người dân địa phương, kể với ABC7. “Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, chiếc xe tải cũng rung chuyển, sau đó là khói bốc lên”.

Một số báo cáo cho hay, phi công đã cố gắng cho máy bay hạ cánh xuống một sân bóng đá gần đó nhưng không thành công. Máy bay sau đó va chạm với phần mái kim loại của một cơ sở kinh doanh nằm gần khu vực này, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Điều phối viên Cơ quan Bảo vệ Dân sự bang Mexico, ông Adrián Hernández, xác nhận máy bay chở 8 hành khách và 2 thành viên tổ bay. Tuy nhiên, nhiều giờ sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy bảy thi thể.

Theo truyền thông địa phương, ba trẻ em trên máy bay lần lượt mới 2, 4 và 9 tuổi. Phi công được xác định là ông Juan Carlos Olivares Casas, 61 tuổi; cơ phó là ông Walding Sánchez Manzano, 72 tuổi.

Các hành khách còn lại trong độ tuổi từ 31 đến 60, và giới chức cho biết nhiều nạn nhân có thể thuộc cùng một gia đình.

Chiếc Cessna Citation III (CE-650) cất cánh từ thành phố nghỉ dưỡng Acapulco bên bờ Thái Bình Dương khoảng nửa giờ trước khi rơi lúc 12h30 trưa. Máy bay gặp nạn cách sân bay Toluca - một trong những sân bay quốc tế lớn gần Mexico City - khoảng 5 km.

Thị trưởng San Mateo Atenco, bà Ana Muñiz, cho biết đám cháy phát sinh sau cú rơi đã buộc khoảng 130 người dân trong khu vực phải sơ tán. Bộ trưởng An ninh Công cộng bang Mexico, ông Cristóbal Castañeda, bổ sung rằng hai dãy phố xung quanh khu nhà kho bị va chạm phải di dời do bên trong có nhiên liệu và bồn chứa khí, nhằm bảo đảm an toàn.

Ông Adrián Hernández cũng khẳng định không có công nhân nhà máy nào có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn. “May mắn là không có ai trong nhà máy bị thương. Theo chúng tôi được biết, hôm nay họ không làm việc”, ông nói.

Dữ liệu từ FlightRadar cho thấy chiếc máy bay mang ký hiệu XA-PRO, đã thực hiện ba chuyến bay ngắn khoảng 30 phút vào ngày 12/12, và hai chuyến bay khoảng 45 phút vào ngày 1/12, theo Milenio.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.