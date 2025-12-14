Máy bay Mỹ chở 290 người quay đầu khẩn cấp vì hỏng động cơ

Chuyến bay của hãng United Airlines đi Tokyo (Nhật Bản) đã phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles (Washington DC, Mỹ) vì sự cố động cơ.

Một chiếc Boeing 777 của United Airlines. Ảnh: Reuters.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu United Flight 803 của United Airlines, trên hành trình từ Washington (Mỹ) đến Tokyo (Nhật Bản), đã buộc phải quay đầu khẩn cấp về sân bay quốc tế Dulles trong ngày 13/12.

Nguyên nhân là do một bên động cơ bị mất công suất. Theo CNN, có khói bốc lên trên đường băng khi máy bay hạ cánh, một số đám cỏ nằm ven đường băng đã bốc cháy.

Lực lượng cứu hỏa sân bay lập tức được triển khai để dập tắt đám cháy phát sinh quanh khu vực đường băng.

Trong lúc vòng trở lại sân bay để hạ cánh khẩn cấp, máy bay được ghi nhận đã xả nhiên liệu xuống khu vực Dale City, bang Virginia, nằm cách sân bay khoảng 65 km, nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình hạ cánh.

“Đám cháy đã được khống chế và máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Dulles vào khoảng 13h30 ngày 13/12, dưới sự giám sát của lực lượng cứu hỏa sân bay”, bà Emily McGee, người phát ngôn Cơ quan quản lý sân bay khu vực Washington, cho biết.

United Airlines xác nhận không có ai bị thương trong số 275 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho hay lớp vỏ che động cơ của chiếc Boeing 777 đã bị tách rời, rơi xuống mặt đất và gây cháy thảm cỏ ven đường băng. Ông Duffy khen ngợi phản ứng nhanh chóng của các lực lượng ứng cứu tại sân bay.

Băng ghi âm từ hệ thống kiểm soát không lưu cho thấy các kiểm soát viên đã phối hợp khẩn trương nhưng bình tĩnh để đưa máy bay quay trở lại sân bay, trong khi các nhân sự dưới mặt đất được đặt trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ.

United Airlines cho biết hãng đã tạm thời đóng cửa một phòng chờ của hãng tại sân bay để hỗ trợ riêng các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Các hành khách được sắp xếp một chuyến bay khác ngay trong ngày.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ trải qua một năm nhiều biến động, với hàng loạt vụ việc liên quan đến an toàn bay khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hồi tháng 1, 67 người thiệt mạng khi xảy ra va chạm trên không giữa máy bay thương mại của hãng American Airlines và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ tại khu vực gần Washington DC.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ nhấn mạnh mọi sự cố liên quan đến an toàn bay, dù nhỏ, đều sẽ được đơn vị này xem xét nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

