Máy bay lao vào container, bốc cháy dữ dội ở Mỹ

Một vụ tai nạn hàng không kinh hoàng xảy ra gần sân bay Hicks, bang Texas, khi máy bay lao thẳng xuống đất, đâm vào xe container và phát nổ dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Hai người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều 12/10 (giờ địa phương) ở bang Texas (Mỹ), khi một chiếc máy bay lao xuống gần sân bay và va chạm với xe container 18 bánh trước khi bốc cháy dữ dội, theo xác nhận của giới chức địa phương và các đoạn video ghi lại hiện trường.

Đoạn video giám sát do đài WFAA thu được cho thấy chiếc máy bay rơi thẳng đầu xuống đất, trượt dài trên mặt đường với tốc độ cao rồi đâm trực diện vào chiếc xe container và nhiều rơ-moóc gần đó. Cú va chạm mạnh khiến máy bay dựng đứng và phát nổ, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ.

Cột khói đen dày đặc bốc lên từ đống đổ nát, có thể nhìn thấy từ nhiều dặm. Một nhân chứng cho biết họ nghe thấy “một tiếng nổ lớn” trước khi một người hoảng hốt chạy vào bên trong, kêu gọi gọi cảnh sát.

Nhân chứng khác, Lauren Anderson, mô tả cảnh tượng “một đám khói đen khổng lồ cao khoảng 30 mét” bao trùm bầu trời trước khi tan dần khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường.

“Thật kỳ lạ, sau khi họ dọn dẹp, nhìn quanh chẳng còn dấu vết gì như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác vẫn thật ám ảnh”, Anderson chia sẻ với New York Times.

Vụ tai nạn xảy ra tại hạt Tarrant, gần sân bay Hicks Airfield, cách trung tâm thành phố Fort Worth không xa, theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Fort Worth. Sân bay này nằm giữa hai sân bay lớn Fort Worth Alliance và Fort Worth Meacham, ở phía tây sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth (DFW).

Hai nạn nhân thiệt mạng chưa được công bố danh tính, và hiện chưa rõ liệu có người nào khác bị thương hay không. Ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, theo thông báo của giới chức cứu hỏa với đài CBS News.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã tiếp quản công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chỉ một ngày trước đó, tại Huntington Beach, bang California, một vụ rơi trực thăng khác cũng khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có một trẻ em, khi chiếc máy bay đâm vào hàng cây cọ trong lúc chuẩn bị cho một buổi trình diễn ô tô và hàng không.

Phi công được xác định là Eric Nixon, nghệ sĩ biểu diễn nhào lộn trên không nổi tiếng. Theo lời người thân, Nixon bị gãy xương sườn, dập đốt sống và nhiều vết bầm nghiêm trọng, hiện được điều trị tại bệnh viện địa phương.