Máy bay của ông Trump và ông Tập có gì khác nhau mà gây sốt?

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh, sự hiện diện của chuyên cơ Không Lực Một trên bầu trời thủ đô Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Bên trong chuyên cơ Không lực Một Khám phá những công nghệ kỹ thuật và hệ thống hậu cần phức tạp phía sau chuyên cơ chuyên chở Tổng thống Mỹ.

Ông Trump bước xuống từ chuyên cơ Không Lực Một, chính thức bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong tối 13/5 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, hàng trăm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng người dân Trung Quốc đã tập trung tại nhiều khu vực gần sân bay quốc tế Bắc Kinh để ghi lại hình ảnh chuyên cơ Không Lực Một hạ cánh.

Chuyên cơ này là một trong những biểu tượng gắn liền với những chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, bên cạnh siêu xe “Quái thú” và đoàn xe hộ tống được ví như “Nhà Trắng di động”.

Chỉ vài phút sau khi máy bay xuất hiện, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc máy bay hạ cánh từ nhiều góc quay khác nhau.

“Nhà Trắng trên không” gây sốt ở xứ tỷ dân

Người Trung Quốc gọi chuyên cơ của Tổng thống Trump là “Nhà Trắng bay” và “Nhà Trắng trên không trung”.

Kể từ khi máy bay bắt đầu rời Washington, những người Trung Quốc quan tâm tới các chính khách đã bắt đầu theo dõi hành trình của chiếc máy bay, chia sẻ lộ trình bay cũng như video ghi lại cảnh cất và hạ cánh của chuyên cơ trong lần tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Trên đường băng ở Bắc Kinh, một sĩ quan người Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội cả ở trong và ngoài nước. Video do phóng viên của Daily Mail ghi lại cho thấy người này đứng nghiêm gần như bất động khi chuyên cơ Không Lực Một lăn bánh phía sau.

Quân nhân Trung Quốc gây sốt vì tư thế đứng nghiêm như tượng đá khi chuyên cơ Tổng thống Mỹ hạ cánh Trên đường băng ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, một sĩ quan người Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội cả ở trong và ngoài nước vì tư thế đứng nghiêm đến mức như thể "không chớp cả mắt".

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền mạnh mẽ video này vì ngưỡng mộ tư thế, tác phong của quân nhân khi làm nhiệm vụ. “Tôi có cảm giác người này đứng nghiêm đến mức gần như không chớp mắt dù chiếc máy bay gầm rú ngay bên cạnh”, một cư dân mạng bình luận.

Các thông tin về chuyên cơ Không Lực Một cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Âm thanh từ chuyên cơ khi vận hành khá lớn, phát ra từ 4 động cơ phản lực General Electric, mỗi động cơ có lực đẩy khoảng 25.700 kg, có thể vận hành chiếc máy bay với trọng lượng cất cánh tối đa 374.850 kg.

Máy bay có tầm hoạt động khoảng 12.550 km, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và tốc độ tối đa vượt 1.000 km/h.

Tên chính thức của chuyên cơ Không Lực Một là VC-25A, phiên bản tùy biến từ mẫu Boeing 747-200B với màu sơn xanh - trắng đặc trưng. Chiếc máy bay dài khoảng 70,7 m, cao 19,3 m và có sải cánh gần 60 m.

Trong khi một chiếc Boeing 747 thông thường có thể chở hơn 300 hành khách, chuyên cơ Không Lực Một được cấu hình cho khoảng 70 khách cùng phi hành đoàn 30 người.

Máy bay được trang bị hệ thống điện tử và liên lạc hiện đại nhằm đảm bảo kết nối bảo mật cho Tổng thống Mỹ, đồng thời hoạt động như một trung tâm chỉ huy di động có thể truyền mã hạt nhân.

Dù nhiều tính năng phòng thủ được giữ bí mật, website Nhà Trắng cho biết hệ thống điện tử trên máy bay được gia cố để chống xung điện từ.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho rằng chiếc máy bay còn có khả năng đánh lạc hướng tên lửa không đối không và đất đối không, đồng thời sở hữu thiết bị gây nhiễu radar và cảm biến đối phương.

Lễ tiếp đón chính thức diễn ra vào sáng 14/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Nội thất của chuyên cơ như một trung tâm điều hành di động. Không gian bên trong chuyên cơ Không Lực Một rộng khoảng 372 m2, trải trên ba khu vực.

Máy bay có khu vực dành riêng cho Tổng thống với văn phòng cá nhân và phòng họp. Một khu y tế có đầy đủ nhân viên có thể hoạt động như phòng phẫu thuật khi cần khẩn cấp. Ngoài ra còn có khu vực dành cho cố vấn cấp cao, mật vụ, báo chí tháp tùng và các khách mời khác. Hai khu bếp trên máy bay có thể phục vụ tới 100 người.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, hàng chục cố vấn, bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu đi cùng ông Trump. Đoàn tháp tùng nổi bật có CEO Elon Musk của Tesla, CEO Jensen Huang của Nvidia và CEO Tim Cook của Apple.

Hôm 13/5, cố vấn truyền thông Margo Martin đăng tải thực đơn ăn nhẹ phục vụ trên chuyên cơ Tổng thống trong chuyến bay tới Trung Quốc. Thực đơn mang phong cách ẩm thực phương Đông, bao gồm thịt bò xào, chả giò và bánh quy may mắn.

Máy bay của ông Tập khác gì?

Không giống ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có chuyên cơ riêng dành cho nguyên thủ.

Ông sử dụng máy bay Boeing 747 của hãng hàng không quốc gia Air China. Khi ông Tập kết thúc công du, chiếc máy bay sẽ quay trở lại phục vụ các chuyến bay thương mại.

Ông Tập và ông Trump đã tới thăm Thiên Đàn trước khi bắt đầu các hoạt động ngoại giao đi vào chiều sâu quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các đơn vị chuyên trách thường dành khoảng 20 ngày chuẩn bị máy bay trước mỗi chuyến công du của lãnh đạo. Đội ngũ kỹ thuật thực hiện kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, tuyển chọn phi hành đoàn và cải tạo nội thất để thiết lập các khu vực sinh hoạt, làm việc tạm thời.

Sự chú ý của người Trung Quốc dành cho chuyến thăm của ông Trump đã bắt đầu từ nhiều ngày trước, khi người dùng mạng xã hội nước này theo dõi nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Mỹ hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Các xe SUV bọc thép của Mật vụ Mỹ sau đó lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh. Những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội xứ tỷ dân.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.