Máy ảnh Canon ở Việt Nam giá rẻ hơn Mỹ, Nhật Bản

Mặt bằng giá máy ảnh Canon tại thị trường Việt Nam vài năm qua được thiết lập lại ở mức cạnh tranh hơn trước.

Mẫu Canon EOS R6 V.

Ngày 14/5, Canon Việt Nam công bố mẫu EOS R6 V cho quay video, nhắm đến nhóm khách hàng bán chuyên, nhà sáng tạo nội dung. Đáng nói, thiết bị được hãng này niêm yết ở mốc giá 57 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ cùng phân khúc. So với các thị trường tiêu biểu, vốn được lấy làm chuẩn, mức ở Việt Nam cũng nằm ở nhóm rẻ nhất.

Cụ thể, Canon bán R6 V tại Mỹ với giá 2.500 USD , tương đương gần 64 triệu đồng. Hoặc ở Nhật Bản, sản phẩm cũng được niêm yết tại mốc 363.000 Yên (61 triệu đồng).

Như vậy, người dùng Việt Nam có nhu cầu mua máy ảnh Canon hiện có thể tiếp cận thiết bị ở mốc phải chăng hơn nhiều thị trường.

Chiến lược giá tương tự cũng từng được Fujifilm áp dụng, khi giai đoạn đầu ra mắt chính hãng, công ty này giảm giá 50% cho máy ảnh cho khách hàng trong nước. Chính sách này hiện không còn. Một số mẫu camera của hãng còn bị người dùng phàn nàn vì giá cao.

Dòng máy chuyên dụng cho quay phim, được bổ sung quạt tản nhiệt, không có EVF.

Tương tự, Sony cũng dần tăng giá sản phẩm trên toàn cầu. Các model A7V hay A7RV cũng đắt hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, giai đoạn mới ra mắt tại Việt Nam.

Kể từ khi Canon Việt Nam trực tiếp phân phối máy ảnh chính hãng, không thông qua công ty Lê Bảo Minh, các dòng sản phẩm mới của hãng bắt đầu có giá tốt hơn. Nhiều thiết bị không gương lật EOS R crop và full-frame được thiết lập ở mức rẻ hơn đối thủ trực tiếp. Một số sản phẩm khởi điểm từ mốc 10 triệu đồng, dễ dàng cho người mới làm quen với nhiếp ảnh.

Tuy vậy, hệ ống kính ngàm RF vẫn tương đối ít lựa chọn so với EF tiền nhiệm. Hệ sinh thái của Canon cũng tương đối đóng khi chưa có nhiều lựa chọn lens từ hãng bên thứ 3 cho người dùng.

Về mẫu R6 V, là một biến thể nhắm đến nhu cầu quay video đang lên ở nhiều thị trường. Sản phẩm hỗ trợ quay OpenGate (toàn cảm biến) với độ phân giải 7K. Chức năng yêu cầu năng lực xử lý của con chip và đường truyền dữ liệu tốc độ cao. Nó giúp giải quyết nhu cầu biên tập về sau khi một khung hình có thể được chuyển thành định dạng dọc hoặc ngang mà không bị mất chủ thể.

Hãng loại bỏ EVF (ống ngắm điện tử) để giảm kích thước tổng thể, bổ sung thêm quạt và khe gió tản nhiệt để ghi hình liên tục ở độ phân giải cao. So với hai đối thủ trực tiếp, EOS R6 V rẻ hơn Nikon ZR (62 triệu đồng) và Sony FX3 (92 triệu đồng).