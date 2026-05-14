Điều đặc biệt của cổng USB màu đỏ

Hiếm xuất hiện trên các thiết bị thông dụng, cổng USB màu đỏ mang lại tốc độ kết nối ấn tượng so với các cổng thông thường.

Cổng USB màu đỏ hiếm khi xuất hiện. Ảnh: Shutterstock.

Cổng USB (Universal Serial Bus), đặc biệt là USB Type-A và Type-B, có nhiều loại khác nhau, được phân biệt bởi màu sắc của miếng nhựa bên trong đầu nối.

Trong đó, cổng màu xanh thường được xem là nhanh hơn cổng đen và trắng. Tuy nhiên, vấn đề thực tế phức tạp hơn, nhất là khi có sự xuất hiện của cổng màu đỏ.

Theo BGR, màu sắc của cổng USB liên quan đến thế hệ USB mà đầu nối hỗ trợ, quyết định tốc độ truyền dữ liệu hoặc khả năng cấp nguồn.

Trong một số trường hợp, màu sắc cũng cho biết cổng đó có chức năng luôn bật hay không, cho phép cung cấp nguồn điện hoặc sạc thiết bị ngay cả khi máy tính đang ở chế độ ngủ.

Ví dụ, nếu cổng USB có màu cam, thường là cổng luôn bật và cũng có thể hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu USB 3.2 Gen 1 (hoặc USB 3.0).

Sự xuất hiện của một miếng nhựa màu xanh trong cổng USB đồng nghĩa khả năng hỗ trợ chuẩn USB 3.0 hoặc SuperSpeed ​​USB, được ra mắt vào tháng 11/2008.

Còn được biết đến với tên gọi USB 3.2 Gen 1, chuẩn USB 3.0 có khả năng truyền dữ liệu lên đến 5 Gbps và công suất sạc 4,5 W. Trong một số trường hợp, khi cổng USB 3.0 được dành riêng cho việc sạc, nó có thể cung công suất 7,5 W.

Trong khi đó, cổng USB màu đỏ thường hỗ trợ thế hệ USB 3.1, USB 3.2 Gen 2 hoặc USB 3.2 (hay còn gọi là USB 3.2 Gen 2x2), tất cả đều mới hơn USB 3.0 và có thể xử lý tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps đối với USB 3.1 và lên đến 20 Gbps đối với USB 3.2.

Một số máy tính hỗ trợ cổng USB màu đỏ với khả năng truyền tải dữ liệu vượt trội. Ảnh: Darkflash.

Về khả năng cấp nguồn, cổng USB màu đỏ cho phép sạc với công suất tương tự cổng màu xanh, nhưng hỗ trợ chức năng cấp nguồn liên tục.

Vì vậy, nếu máy tính có cả cổng USB màu xanh và màu đỏ, người dùng sẽ nhận được tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và hỗ trợ cấp nguồn liên tục trên cổng màu đỏ.

Tuy nhiên, các chỉ báo về màu sắc không phải lúc nào cũng chính xác. Lý do là USB-IF, tổ chức quản lý chuẩn USB, không bắt buộc sử dụng màu sắc cụ thể cho từng cổng USB.

Đây chỉ là một khuyến nghị. Các nhà sản xuất thiết bị và bo mạch chủ có thể tự do dùng bất kỳ màu nào họ muốn khi tích hợp cổng USB. Mặc dù hầu hết đều tuân theo các màu sắc phổ biến, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Một ví dụ về nhà sản xuất máy tính nổi tiếng không tuân theo quy tắc là HP. Công ty trang bị các miếng nhựa màu đen vào cổng USB Type-A phía trước trên máy tính để bàn chơi game Omen 25L, mặc dù các cổng USB đó hỗ trợ USB 3.2 Gen 1, cho tốc độ truyền dữ liệu 5 Gbps.

Vì vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ khả năng hỗ trợ truyền tải dữ liệu và điện của cổng USB trong tài liệu do nhà sản xuất cung cấp.