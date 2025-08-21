Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mâu thuẫn với con chủ quán nhậu, một người bị đâm tử vong

  • Thứ năm, 21/8/2025 12:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi bị con trai chủ quán nhậu ở Lâm Đồng đuổi theo, đâm thẳng vào ngực.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra đêm 20/8 tại xã Đinh Trang Thượng.

Mau thuan chu quan nhau anh 1

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/8, một nhóm thợ xây đến ăn nhậu tại quán Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ. Trong lúc nhậu, Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con bà N) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với ông G.T.Q (56 tuổi, quê Vĩnh Long) là thợ xây đang làm việc tại địa phương.

Được mọi người can ngăn, ông Quang rời quán về lán trại cách đó khoảng 80 m. Tuy nhiên, Tuấn cầm dao nhọn đuổi theo, đâm một nhát chí mạng vào ngực trái khiến ông Q. gục tử vong tại chỗ, rồi bỏ đi.

Mau thuan chu quan nhau anh 2

Áp giải đối tượng Tuấn (giữa) tới hiện trường phục vụ điều tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã phong tỏa hiện trường, triển khai truy bắt. Đến khoảng 22h10 cùng ngày (20/8), Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

38:2294 hôm qua

2 du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

2 du khách đi tham quan, chèo sup tại bãi tắm thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

18:06 17/8/2025

Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm ở TP.HCM

Theo nhân chứng, sau một hồi giằng co và cố truy đuổi kẻ thủ ác, nam tài xế xe ôm công nghệ quay trở lại con hẻm, dựa lưng vào tường rồi gục xuống tử vong tại chỗ.

15:11 16/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/mau-thuan-voi-con-chu-quan-nhau-mot-nguoi-bi-dam-tu-vong-post1771178.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Mâu thuẫn chủ quán nhậu Lâm Đồng Tử vong Lâm Đồng Con trai chủ quán Mâu thuẫn chủ quán

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý