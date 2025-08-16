Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 16/8/2025 15:11 (GMT+7)
Theo nhân chứng, sau một hồi giằng co và cố truy đuổi kẻ thủ ác, nam tài xế xe ôm công nghệ quay trở lại con hẻm, dựa lưng vào tường rồi gục xuống tử vong tại chỗ.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 15/8 tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM xảy ra vụ án mạng. Nhiều người dân sống gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng la hét lớn, khi chạy ra thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông trung niên đã gục bên chiếc xe máy, trên cổ có vết cắt sâu.

Cua co tai xe TP.HCM anh 1

Hiện trường sau nhiều giờ xảy ra vụ án. Ảnh: Trí Viễn.

Sau nhiều giờ xảy ra vụ án khiến nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong với vết thương trên cổ, PV Tiền Phong quay trở lại hiện trường để tìm gặp các nhân chứng. "Tôi thấy anh tài xế giằng co với một thanh niên khác. Bị cắt cổ nhưng anh ấy vẫn cố gắng truy đuổi tên đó ra tận đường lớn”, một nhân chứng kể lại.

Sau một đoạn truy đuổi, nạn nhân quay trở lại con hẻm, dựa lưng vào tường rồi gục xuống và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy cùng túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền không hề bị mất. Nạn nhân được xác định là anh P. (sinh năm 1978), quê ở Bạc Liêu (nay là Cà Mau).

Cua co tai xe TP.HCM anh 2

Hiện trường tối 15/8.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây và Công an TP.HCM đã có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để làm thủ tục pháp y.

Theo một nguồn tin, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây án và đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ động cơ. Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

