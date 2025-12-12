Mâu thuẫn tại quán nhậu, một người bị đâm tử vong

Trong lúc "chén chú chén anh" tại quán ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, mâu thuẫn phát sinh, Nguyễn Ngọc Thái đã đâm một bạn nhậu, khiến người bị đâm tử vong.

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn xã Phan Rí Cửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một quán nhậu thuộc thôn Lâm Lộc 1 vào khoảng 21h ngày 11/12. Thời điểm này, anh N.M.T (SN 1993, ngụ xã Phan Rí Cửa) cùng Nguyễn Ngọc Thái (SN 1996) ngồi nhậu tại quán.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Quá trình ăn nhậu, 2 người phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Thái dùng hung khí đâm anh T. trọng thương và đã tử vong khi đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Sau khi gây án, khoảng gần 0h10 ngày 12/12, Nguyễn Ngọc Thái đã đến Công an xã Phan Rí Cửa trình diện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.