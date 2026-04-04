Mâu thuẫn kinh doanh biến thành ẩu đả, nhiều người bị bắt giữ

  • Thứ bảy, 4/4/2026 16:34 (GMT+7)
Công an TP.HCM vừa tạm giữ khẩn cấp 5 người liên quan vụ xô xát xuất phát từ tranh chấp kinh doanh xảy ra trước số 281 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng. Nhóm đối tượng thừa nhận đã giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây mất trật tự công cộng trước khi bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.T.T.N. (SN 1991), T.B.A. (SN 1999) cùng ngụ phường Nhiêu Lộc, TPHCM; B.N.D. (SN 2002), H.V.D. (SN 1999) và H.D.H. (SN 1999), cùng ngụ xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa N.T.T.N. và V.M.T. (SN 2010, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM), nhóm người trên đã xảy ra xô xát, đánh nhau trước số nhà 281 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng gây náo loạn khu vực. Vụ việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và mời các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, tất cả đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Công an TPHCM khẳng định sẽ kiên quyết trấn áp, xử lý triệt để các hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh; tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

