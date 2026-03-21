Khởi tố 4 người đánh nhau sau khi va chạm giao thông

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra ẩu đả do va chạm giao thông.

Ngày 21/3, Công an xã Đông Giang (tỉnh Lâm Đồng) thông tin đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra ngày 4/10/2025 tại thôn 3, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm này, nhóm Trần Công Bùi cùng 5 người đi ô tô xảy ra va chạm với xe máy do Hoàng Văn Võ điều khiển, chở theo Cao Văn Cai.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau va chạm, mâu thuẫn giữa 2 bên nhanh chóng leo thang, các đối tượng sử dụng hung khí lao vào đánh nhau. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Công Bùi (SN 1985, trú xã Bảo Lâm 3), Hoàng Văn Võ (SN 1994, trú xã Đông Giang), Cao Văn Cai (SN 1990, trú phường Tiến Thành) và Hoàng Văn Nối (SN 1996, trú xã Đông Giang, cùng tỉnh Lâm Đồng) có vai trò liên quan, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người này. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 12 phê chuẩn.