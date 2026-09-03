Mặt trái nguy hiểm của ti giả ít cha mẹ chú ý

Ti giả có thể giúp trẻ dễ ngủ, giảm quấy khóc và nguy cơ đột tử khi dùng đúng cách. Tuy nhiên, trẻ sau 2 tuổi nên được giảm dần để tránh ảnh hưởng răng miệng.

Trẻ sau 2 tuổi nên được cai ti giả. Ảnh: Pexels.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết ti giả là vật dụng khá quen thuộc trong chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu được sử dụng đúng cách, ti giả có thể giúp trẻ tự trấn an, dễ chịu hơn khi quấy khóc hoặc đi vào giấc ngủ.

Đặc biệt, việc cho trẻ ngậm ti giả vào thời điểm ngủ được ghi nhận có thể giúp giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Tuy nhiên, đây không phải lý do để cha mẹ cho trẻ sử dụng ti giả kéo dài khi đã lớn.

Theo các bác sĩ, trẻ càng lớn càng cần giảm sự phụ thuộc vào ti giả. Đặc biệt, sau 2 tuổi, việc ngậm ti giả thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của răng, hình dạng khoang miệng và khớp cắn. Nếu thói quen này kéo dài đến khoảng 3-4 tuổi, nguy cơ ảnh hưởng đến sự sắp xếp của răng càng đáng lưu ý.

Vì vậy, với những trẻ đã 3-4 tuổi nhưng vẫn xem ti giả như vật bất ly thân, cha mẹ nên bắt đầu cai dần thay vì tiếp tục cho trẻ sử dụng mỗi khi buồn ngủ, khó chịu hoặc quấy khóc.

Bên cạnh thời gian sử dụng, cha mẹ cần chú ý đến cách lựa chọn và sử dụng ti giả để hạn chế nguy cơ hóc, sặc.

Các bác sĩ khuyến cáo không tận dụng nắp bình sữa và núm vú bình làm ti giả. Khi trẻ mút mạnh, núm vú có thể tuột khỏi phần vòng, lọt vào đường thở và gây hóc.

Cha mẹ nên chọn loại ti giả được thiết kế nguyên khối, không dễ tháo rời thành nhiều bộ phận. Phần vành nằm giữa núm vú và tay cầm cần đủ lớn để trẻ không thể đưa toàn bộ ti giả vào miệng.

Theo hướng dẫn an toàn, phần vành này nên có đường kính tối thiểu khoảng 3,8 cm và được làm bằng vật liệu đủ cứng, có các lỗ thông khí. Những lỗ này giúp không khí vẫn có thể lưu thông trong trường hợp ti giả che một phần vùng miệng.

Một lưu ý quan trọng khác là tuyệt đối không buộc ti giả bằng dây vào cũi, giường, cổ hoặc tay trẻ. Dây có thể quấn quanh cổ hoặc siết vào tay, gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ti giả cần được kiểm tra thường xuyên và thay mới khi có dấu hiệu xuống cấp. Nếu núm vú bị đổi màu, ngả vàng, nứt, rách hoặc cũ, cha mẹ không nên tiếp tục cho trẻ sử dụng. Đồng thời, cần chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi vì ti giả dành cho trẻ sơ sinh có thể quá nhỏ đối với trẻ lớn, làm tăng nguy cơ trẻ đưa cả sản phẩm vào miệng.

Cha mẹ cũng không nên dùng ti giả như giải pháp duy nhất mỗi khi trẻ khó chịu. Khi trẻ buồn ngủ, quấy khóc hoặc căng thẳng, phụ huynh có thể hướng trẻ sang những cách tự trấn an khác như ôm ấp, đọc sách, nghe nhạc hoặc duy trì một thói quen trước giờ ngủ.

Việc cai ti giả nên được thực hiện từ từ, tránh quát mắng hoặc ép buộc khiến trẻ căng thẳng. Khi trẻ ngừng sử dụng ti giả, những thay đổi về khớp cắn và răng miệng có thể có cơ hội tự cải thiện, đặc biệt nếu việc cai diễn ra trước khi răng cửa vĩnh viễn mọc.

Do đó, ti giả không phải vật dụng nguy hiểm nếu được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm. Điều quan trọng là cha mẹ cần tránh để trẻ hình thành sự phụ thuộc và chủ động giảm, cai ti giả khi trẻ bước vào giai đoạn lớn hơn.