Mặt hàng hấp dẫn để đầu cơ

Nhu cầu sử dụng trà ở các quốc gia như Anh và Mỹ tăng vọt, khiến nhiều nhà buôn nhìn ra miếng mồi béo bở trước mắt. Họ đầu cơ, tích trữ trà, để nâng giá nhằm kiếm thêm lợi nhuận.

Trà là một món hàng mang lại lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà buôn muốn đầu cơ. Ảnh minh họa: C.P.

Tất cả các loại trà đã giảm một nửa giá trị trong mười năm qua do sản lượng tăng lên ở Ấn Độ và Sri Lanka, tuy nhiên vị thế của thị trường hiện nay là độc đáo và khác thường. Trước đây, quy luật là cung vượt cầu, đặc biệt là đối với trà Trung Quốc, vì theo thông lệ người ta cho rằng thị trường sẽ không bao giờ thiếu loại trà này, vì sản lượng có thể được tăng lên để đáp ứng bất kỳ nhu cầu đột ngột hoặc quá mức nào.

Tuy nhiên, hiện tại tình hình lại hoàn toàn khác, sự thiếu hụt trà Trung Quốc trong năm qua lên đến khoảng 21.000.000 pound, trong đó phải kể đến mức tăng tiêu thụ là 11.500.000 pound, một phần do việc giảm thuế ở Anh, đối lập với mức thâm hụt này là sự gia tăng sản xuất ở Ấn Độ là với 3.000.000 pound và ở Sri Lanka là 15.000.000 pound, nhưng vẫn còn thiếu hụt 14.000.000 pound.

Tình hình này đã dẫn đến việc tăng giá các loại trà phổ thông của Trung Quốc, một phần chắc chắn là do đầu cơ. Tuy nhiên, với việc giảm nhập khẩu và tăng tiêu thụ trên thị trường, dường như có đủ sức mạnh cần thiết để duy trì vị thế và sẽ mất nhiều năm nữa mới trở về mức thấp nhất gần đây.

Cùng với sự sụt giảm mạnh của giá nhập khẩu và mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn, giá bán lẻ đã giảm xuống mức rất thấp, và khi người bán đã đào tạo công chúng mua trà kém chất lượng với giá thấp thì giá bán lẻ trà sẽ không bao giờ đạt đến mức cao hơn trừ khi chiến tranh hoặc nguyên nhân khác dẫn đến việc đánh thuế đối với mặt hàng này.

Tuy nhiên, bất chấp những mức giá thấp chưa từng có này, mức tiêu thụ trà bình quân đầu người ở Mỹ hiện tại vẫn rất thấp, một trong những nguyên nhân chính có thể truy ngược lại đó là thói quen phổ biến của một số thương gia là đã tính lợi nhuận quá cao để bù đắp cho các khoản lỗ của những mặt hàng khác.

Hành động thiếu khôn ngoan này có thể được bỏ qua nếu không vì sai lầm lớn hơn mà họ mắc phải đó là hy sinh chất lượng để lấy lợi nhuận, điều này là rất quan trọng đối với các mặt hàng sử dụng hàng ngày như trà.

Bằng cách loại bỏ những sai lầm này và chú ý hơn đến việc lựa chọn trà cẩn thận, không có lý do gì mà mức tiêu thụ trà ở Mỹ không thể tăng gấp đôi, đặc biệt là trong tình trạng hiện tại của thị trường cà phê, vì người ta thường tính rằng 1 pound trà tốt tương đương với 4 pound cà phê về lượng và độ mạnh của chất chiết xuất, ngoài ra còn rẻ hơn và tiện lợi hơn để pha chế.

Trong hoàn cảnh này, có thể giả định rằng không có khả năng thay đổi đáng kể nào trong chi phí trà đối với người bán và sẽ không có thêm sự giảm giá bán lẻ nào cho người tiêu dùng, bất kỳ sự giảm giá bán lẻ nào tiếp theo sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận mà ngành thương mại hiện tại khó có thể chịu đựng được.