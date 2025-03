Mặt bằng Chagee thuê tại TP.HCM có giá 1 tỷ đồng/tháng

Mặt bằng tại góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM thu hút sự chú ý khi đang được thương hiệu trà sữa Chagee (Trung Quốc) thuê để mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Hiện, Chagee đã tháo dỡ bảng quảng cáo ở mặt tiền góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp. Ảnh: Đức An.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, mặt bằng tại số 131-133 đường Đồng Khởi, giao với đường Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), nơi thương hiệu trà sữa Chagee của Trung Quốc dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, có giá thuê khoảng 40.000 USD /tháng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng /tháng.

Mặt bằng này sở hữu vị trí góc hai mặt tiền, diện tích hơn 230 m2, bề ngang hơn 8 m, với kết cấu gồm một trệt và hai lầu.

Một môi giới lâu năm cho biết khu vực này đang thu hút nhiều khách thuê, nhưng rất ít mặt bằng có chiều ngang lên đến 8 m. Dù mặt bằng trên đã được rao thuê khoảng một năm qua nhưng gặp vướng mắc pháp lý, khiến các bên e ngại ký hợp đồng.

"Nếu hợp đồng thuê có thời hạn 5 năm và pháp lý rõ ràng, mức giá thuê 45.000 USD /tháng vẫn có nhiều bên chấp nhận", người này chia sẻ.

Cũng theo môi giới này, hiện không có mặt bằng nào trên 8 m còn trống trong khu vực. Những căn có bề ngang khoảng 4 m đang được cho thuê với giá khoảng 300 triệu đồng/m2.

Trên nền tảng Batdongsan.com.vn cho thấy hiện không có mặt bằng nào trên đường Nguyễn Thiệp đang được rao cho thuê, trong khi giá thuê tại khu vực này đã tăng 26% trong vòng một năm qua.

Ngược lại, trên đường Đồng Khởi, vẫn có nhiều mặt bằng đang được cho thuê với giá dao động 100-500 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và kết cấu. Dù vậy, mức giá thuê đã giảm khoảng 7% trong vòng 1 năm.

Đường Đồng Khởi được xem là "đất vàng" của TP.HCM, hội tụ nhiều khách sạn hạng sang và công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố và Công trường Lam Sơn.

Giá thuê mặt bằng tại khu vực này thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhờ sự hiện diện của các tòa nhà đắt đỏ như Union Square, Hotel Continental, Opera View - nơi quy tụ loạt thương hiệu xa xỉ như Gucci, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Omega và Tag Heuer.

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 mới phát hành của Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đường Đồng Khởi đạt 368 USD /feet2/năm, tương đương 330 USD /m2/tháng.

Mức giá này tăng 32% so với cùng kỳ trước đại dịch nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do đồng nội tệ biến động giá so với USD.

Với giá thuê này, đường Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm 15 mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới với vị trí thứ 14. Tuy nhiên, xếp hạng này đã giảm một bậc so với năm ngoái.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhìn nhận thị trường bán lẻ xa xỉ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhiều thương hiệu quốc tế.

Trong đó, Đồng Khởi là một trong những con phố sầm uất và nổi tiếng nhất tại trung tâm TP.HCM, gần nhiều khách sạn cao cấp và các điểm du lịch nổi tiếng, giúp thu hút lượng khách hàng tiêu dùng cao cấp tiềm năng lớn.

"Nhiều thương hiệu xa xỉ đã chọn Đồng Khởi làm địa điểm để mở cửa hàng và định vị thương hiệu của mình tại Việt Nam. Việc có mặt trên con phố này giúp các thương hiệu xa xỉ không chỉ tiếp cận được khách hàng mục tiêu mà còn duy trì và nâng cao hình ảnh sang trọng, đẳng cấp", bà Trang nói thêm.