Marvel tiết lộ gây ngỡ ngàng

Ở phân cảnh after-credit của "VisionQuest", Marvel hé lộ siêu phản diện Doctor Doom hồi sinh Scarlet Witch. Chi tiết này mở đường cho sự trở lại của nữ phù thủy trong "Doomsday".

Theo tờ ScreenRant, tập cuối series VisionQuest vừa lên sóng đang trở thành tâm điểm bàn luận khi hé lộ nhiều chi tiết quan trọng, gợi mở về mối liên kết với bom tấn Doomsday sắp ra mắt vào cuối năm nay.

Điểm nhấn trong tập cuối là khi Vision, Ultron cùng nhiều trí tuệ nhân tạo khác của MCU tìm thấy nhân tính. Ở diễn biến khác, nhiều khán giả từng hy vọng Elizabeth Olsen sẽ trở lại với vai Scarlet Witch trong VisionQuest, qua đó giúp gia đình Maximoff đoàn tụ ở phần cuối bộ ba phim.

Scarlet Witch được Doctor Doom hồi sinh. Ảnh: Nerdist.

Sau khi hai anh em sinh đôi cứu được cha mình, Tommy và Vision có cuộc trò chuyện hé lộ khả năng Wanda vẫn còn sống. Vision nói một câu đầy hy vọng: “Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau”. Cảnh after-credit thứ hai của VisionQuest sau đó chính thức đưa Scarlet Witch trở lại. Trong phân cảnh này, Doctor Doom do Robert Downey Jr. thủ vai đánh thức Wanda sau sự kiện núi Wundagore sụp đổ, đồng thời tuyên bố: “Sức mạnh của ngươi sẽ thuộc về ta”.

Theo CBR, đây chính là cách VisionQuest mở đường cho Avengers: Doomsday. Với màn tái xuất của Scarlet Witch, gần như chắc chắn nhân vật do Elizabeth Olsen thủ vai sẽ góp mặt trong bom tấn sắp tới và có mối liên hệ mật thiết với phản diện Doctor Doom.

Hiện tại, thông tin Scarlet Witch - nhân vật được quan tâm và yêu thích bậc nhất MCU - trở lại khiến nhiều khán giả, đặc biệt là fan Marvel cảm thấy phấn khích. Cảnh phim nhân vật được hồi sinh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và các diễn đàn phim, thu hút nhiều bàn luận.

Scarlet Witch, hay Wanda Maximoff, lần đầu chạm ngõ MCU trong Avengers: Age of Ultron (2015). Nhân vật với tạo hình và sức mạnh ấn tượng nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả hâm mộ. Cô nàng sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án quan trọng của Vũ trụ điện ảnh Marvel, nổi bật như Infinity War, Endgame hay có hẳn một series truyền hình riêng mang tên WandaVision.

Scarlet Witch từng tự chôn vùi bản thân dưới ngôi đền trên ngọn núi Wundagore ở Doctor Strange 2. Ảnh: Marvel Studios.

Gần nhất, xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Scarlet Witch trở thành phản diện đầy quyền năng và không kém phần đáng sợ. Hậu truyện Doctor Strange cho thấy một phiên bản cô nàng “hắc hóa”, bất chấp tất cả để có được năng lực kiểm soát đa vũ trụ. Hồi kết phim chứng kiến cảnh Wanda nhận thức được sai lầm. Cô nàng tự chôn vùi bản thân dưới ngôi đền trên ngọn núi Wundagore, đồng thời phá hủy tất cả bản sao của cuốn Darkhold ở khắp đa vũ trụ.