10 nhân vật anime có thể đánh bại các anh hùng Marvel

9. Tetsuo Shima (trong truyện Akira) là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của thế giới anime. Tetsuo có khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ và bẻ cong thực tại, thậm chí có thể xé toạc vật chất ở cấp độ tế bào. Với sức mạnh này, Tetsuo có thể biến bộ giáp của Người sắt thành hơi nước chỉ bằng một ý nghĩ, đảo ngược kỹ thuật chế tạo búa của Thor giữa không trung, hoặc làm sụp đổ New York chỉ bằng một cái hắt hơi. Tetsuo là hiện thân của sự hỗn loạn và không hề chịu sự giám sát của vũ trụ.