10 nhân vật anime có thể đánh bại các anh hùng Marvel

10. Ma cà rồng Alucard (trong truyện Hellsing Ultimate) là một kẻ bất tử, người coi thường cái chết. Alucard có thể một mình đánh bại các anh hùng Marvel đường phố như Punisher, Blade, Daredevil và thậm chí kết liễu Dracula. Khi ở cấp độ cao nhất, Alucard có thể giải phóng hàng triệu linh hồn đã bị hắn hấp thụ, từ đó nâng chiến lực thành một đội quân sống. Ngay cả những nhân vật siêu nhiên mạnh mẽ của Marvel như Ghost Rider hay Doctor Strange cũng khó lòng tiêu diệt Alucard vĩnh viễn.
9. Tetsuo Shima (trong truyện Akira) là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của thế giới anime. Tetsuo có khả năng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ và bẻ cong thực tại, thậm chí có thể xé toạc vật chất ở cấp độ tế bào. Với sức mạnh này, Tetsuo có thể biến bộ giáp của Người sắt thành hơi nước chỉ bằng một ý nghĩ, đảo ngược kỹ thuật chế tạo búa của Thor giữa không trung, hoặc làm sụp đổ New York chỉ bằng một cái hắt hơi. Tetsuo là hiện thân của sự hỗn loạn và không hề chịu sự giám sát của vũ trụ.
8. Thủy thủ Mặt trăng (trong truyện Sailor Moon) sở hữu quyền trượng Pha lê có thể thao túng không gian, thời gian, sự sống và cái chết. Xét về sức mạnh vũ trụ, Thủy thủ Mặt trăng có thể là sự kết hợp của các viên đá vô cực và thực thể vũ trụ Phoenix Force với khả năng hủy diệt và tái sinh. Trong cuộc đối đầu với vũ trụ Marvel, Thủy thủ Mặt trăng có thể vô hiệu hóa các sinh vật đen tối, thậm chí có thể thanh tẩy cả Thanos.
7. Madara Uchiha (trong truyện Naruto) là một chiến lược gia đủ sức mạnh viết lại thực tại. Là thủ lĩnh huyền thoại của tộc Uchiha, Madara có thể hấp thụ năng lượng, thao túng trọng lực, triệu hồi thiên thạch và thay đổi chu kỳ sống và chết. Đối với các anh hùng Marvel trên Trái Đất, Madara là bất khả chiến bại. Với các thực thể trong vũ trụ, Madara cũng có thể xé tan họ thành những ảo ảnh ba chiều và đưa toàn bộ vũ trụ Marvel vào trạng thái ảo ảnh.
6. Saitama (trong One Punch Man) có thể phá vỡ không gian và thời gian chỉ bằng sức mạnh thể chất. Ngay cả cơn thịnh nộ của Hulk hay tia sét vũ trụ của Thor cũng không thể ngăn Saitama. Trong khi những chiến binh hàng đầu của Marvel như Silver Surfer, Gladiator, thậm chí cả Sentry, đều có những giới hạn năng lượng hoặc cảm xúc nhất định thì sức mạnh của Saitama vượt lên trên những logic đó.
5. Zeno (trong Bảy viên ngọc rồng) là vị thần tối thượng có thể khiến mọi thứ biến mất chỉ bằng một cái búng tay. Dù không có sức mạnh thể chất và luôn thể hiện tính cách hài hước, vui vẻ, sức mạnh hủy diệt của Zeno sẽ phát huy khi ông tức giận. Lúc này, toàn vũ trụ sẽ sụp đổ dưới quyền năng của chiếc chìa khóa thần thánh có thể xóa bỏ mọi thứ của Zeno.
4. Haruhi Suzumiya (trong The Melancholy of Haruhi Suzumiya) là một vị thần vô thức, có khả năng biến thế giới trở nên phù hợp với những cảm xúc thoáng qua của mình. Nếu cảm thấy buồn chán, Haruhi có thể vô thức xóa sổ Galactus hoặc thay thế Tony Stark bằng một chú chim cánh cụt biết hát.
3. Anti-Spiral (trong Tengen Toppa Gurren Lagann) đại diện cho sự tuyệt vọng. Thực thể này có thể tạo ra mạng lưới đa vũ trụ và phá hủy chúng một cách dễ dàng. Với tốc độ xây và phá vũ trụ thần tốc như vậy, những người bảo vệ trong thế giới Marvel sẽ khó lòng đuổi kịp hành động của Anti-Spiral. Nếu Anti-Spiral xâm chiếm đa vũ trụ trong Marvel, thực thể này sẽ biến nơi đây thành một vùng đất chết.
2. Kami Tenchi (trong Tenchi Muyo!) nắm giữ sức mạnh mà các vị thần của Marvel đều mong muốn sở hữu. Là thực thể tối thượng trong vũ trụ Tenchi Muyo, Kami là người tạo ra, duy trì các thực tại song song và tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ông. Trước một vị thần quyền lực như vậy, sức mạnh của các siêu nhân đều trở nên vô nghĩa.
1. Giorno Giovanna (trong JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới anime. Khả năng đưa mọi thứ về 0 giúp Giorno Giovanna biến mọi đòn đánh của đối thủ đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả các nhân vật của Marvel có sức mạnh thao túng như Doctor Doom hay Scarlet Witch đều cũng sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Gần như không ai trong vũ trụ Marvel có thể chống lại quyền năng của Giorno Giovanna.
