Manulife Việt Nam lãi hơn 3.300 tỷ đồng

Trong năm 2024, Manulife Việt Nam đã chi trả gần 7.900 tỷ đồng các yêu cầu bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

Manulife lãi lớn nhờ đầu tư tài chính. Ảnh: MVN.

Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 với khoản lợi nhuận sau thuế đạt 3.334 tỷ đồng , tăng 2% so với năm 2023. Đáng chú ý, lợi nhuận từ đầu tư tài chính của công ty bảo nhiệm này đã tăng 39% so với năm liền trước.

Tính đến cuối năm 2024, Manulife Việt Nam ghi nhận tổng tài sản tăng 15,5%, đạt hơn 137.000 tỷ đồng . Trong năm 2024, nhà phát hành bảo hiểm này đã chi trả 7.884 tỷ đồng cho các yêu cầu bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

Trong khi đó, tập đoàn Manulife toàn cầu cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận cốt lõi (core earnings) đạt hơn 5 tỷ USD , tăng 8% so với năm 2023.

Các chỉ số như doanh thu phí bảo hiểm theo năm (APE), lợi nhuận cận biên từ hợp đồng bán mới (new business CSM) và giá trị khai thác mới (NBV) đều tăng trên 30%.

Tại châu Á, Manulife tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2024 với lợi nhuận cốt lõi tăng 27% so với năm 2023. Các chỉ số APE, New Business CSM và NBV đạt mức tăng lần lượt 36%, 38% và 35% so với năm 2023 nhờ vào tăng trưởng của hầu hết thị trường châu Á, dẫn đầu là Hong Kong (Trung Quốc).

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 34.500 tỷ đồng , tăng 5,23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 239.636 tỷ đồng , tăng 0,05% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến đạt 85.938 tỷ đồng , tăng gần 9,8%, còn doanh thu bảo hiểm nhân thọ được kỳ vọng đạt 153.698 tỷ đồng , tăng 3%.