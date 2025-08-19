Manulife chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm nửa đầu năm

Manulife Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh bán niên tích cực, đồng thời chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Manulife ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Manulife.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Manulife Việt Nam đạt 591 tỷ đồng , tổng tài sản đạt gần 145.000 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số vốn điều lệ 22.220 tỷ đồng , Manulife Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Mới đây, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, hãng cũng đã có quyết định chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình của 6 khách hàng nạn nhân.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), nửa đầu năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 28.890 tỷ đồng cho khách hàng.

Sau những biến động, thị trường dần hồi phục và ghi nhận những tín hiệu tích cực với tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt hơn 72.090 tỷ đồng , tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phí khai thác mới đạt gần 13.050 tỷ đồng , tăng mạnh gần 8%, tiếp tục mở rộng độ bao phủ trong cộng đồng. Số lượng hợp đồng đang có hiệu lực cũng đạt mức 11,7 triệu hợp đồng.

Theo IAV, toàn ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhằm đáp ứng quy định mới tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP và Thông tư 67/2023/TT-BTC.

Theo đó, từ ngày 1/7, các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ được tích hợp quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, các quyền lợi bổ sung như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí sẽ được tách riêng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và bảo vệ quyền lợi tốt hơn.

Đáp ứng yêu cầu mới này, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm để thích nghi với quy định mới và nhu cầu của thị trường. Tính đến nay, hầu hết công ty đều đã có ít nhất một sản phẩm mới lên kệ đáp ứng tuân thủ các quy định mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Ngô Trung Dũng chia sẻ việc điều chỉnh theo Nghị định 46 là bước tái cấu trúc quan trọng của toàn ngành, nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm, đồng thời phân tách rõ ràng giữa các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính.