Manulife bán MVI Life cho đối tác Nhật Bản

Tập đoàn bảo hiểm Nhật Bản sẽ mua lại MVI Life Insurance với giá gần 30 tỷ yen (khoảng 192 triệu USD).

Giá trị chuyển nhượng MVI Life cho đối tác Nhật Bản là 192 triệu USD. Ảnh: Manulife.

Tập đoàn Tài chính Manulife Financial Corporation thông qua công ty trực thuộc là The Manufacturers Life Insurance Company, vừa thông báo đã ký kết thỏa thuận về việc chuyển nhượng MVI Life cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance Company (gọi tắt là Asahi Life).

MVI Life tiền thân là Aviva Việt Nam, được tập đoàn Manulife mua lại vào năm 2021, hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập và vận hành tách biệt với Manulife Việt Nam.

Nikkei Asia tiết lộ giá trị thương vụ là gần 30 tỷ yen (khoảng 192 triệu USD ).

MVI Life cung cấp bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm hưu trí, ghi nhận doanh thu phí khoảng 15 tỷ yen ( 97 triệu USD ) trong năm tài khóa 2024. Công ty hiện đứng thứ 13 tại Việt Nam về số lượng hợp đồng.

Trong năm 2024, MVI Life ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khoảng 93 triệu USD và có tổng tài sản ròng khoảng 134 triệu USD vào thời điểm cuối năm.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là thương vụ thâu tóm ở nước ngoài đầu tiên của Asahi Life, mở đường cho hãng gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam. Doanh nghiệp muốn tận dụng kinh nghiệm bán hàng để phát triển thêm các sản phẩm như bảo hiểm y tế cho thị trường địa phương.

Theo Nikkei, Asahi Life đã đẩy mạnh mở rộng trong bối cảnh lợi nhuận cải thiện. Nửa đầu năm tài khóa 2025-2026 (tháng 4-9/2025), lợi suất đầu tư của hãng lần đầu vượt mức cam kết với khách hàng kể từ năm 2000, nhờ lãi suất trong nước tăng.

Trước đây, các thương vụ mua lại ở nước ngoài chủ yếu do những tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản thực hiện. Tuy nhiên, lãi suất đi lên và áp lực tìm kiếm tăng trưởng khi dân số già hóa đang thúc đẩy cả các tổ chức tầm trung mở rộng ra nước ngoài.

Sony Financial Group mới đây cũng cho biết sẽ xem xét đầu tư và thâu tóm ở nước ngoài từ năm tài khóa 2027. T&D Holdings đã chi khoảng 120 tỷ yen ( 770 triệu USD ) để mua gần 30% cổ phần của Viridium Group (Đức) hồi tháng 8. Trong mảng chứng khoán, Tokai Tokyo Financial Holdings cũng mua một phần vốn tại công ty quản lý tài sản ở Singapore trong năm 2024.