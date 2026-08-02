Mạnh dạn gửi kết bạn Facebook, cô gái làm vợ cựu thí sinh Olympia

Ấn tượng với sự giỏi giang và vẻ ngoài điển trai của Phùng Hưng, Bích Ngọc mạnh dạn gửi lời mời kết bạn. Cô không ngờ hành động đó lại mở ra mối duyên vợ chồng.

Từ lời mời kết bạn tình cờ, cặp đôi Phùng Hưng - Bích Ngọc nên duyên vợ chồng.

Năm 2011, Nguyễn Phùng Hưng (sinh năm 1992, quê Bắc Giang cũ, hiện là Bắc Ninh) tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Với 190 điểm ở trận tuần 3, tháng 2, quý II, anh trở thành quán quân đầu tiên của trường THPT Lạng Giang số 1.

Cuối năm đó, khi lần đầu nhìn thấy ảnh đại diện của Hưng trong chiếc áo Olympia với gương mặt hiền lành, Bích Ngọc (sinh năm 1993, quê Bắc Giang cũ, hiện sinh sống tại Hà Nội) bật lên suy nghĩ: "Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi thế nhỉ?".

Ngọc mạnh dạn nhấn nút kết bạn, sau đó còn lướt trang cá nhân của Hưng một vòng, tiện tay thả vài lượt thích. Cô lẩm nhẩm: "Người ta chắc cũng chẳng để ý đâu, có biết mình là ai đâu". Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, điện thoại báo thông báo Hưng đã chấp nhận, đồng thời "thả tim" bài viết của Ngọc.

Sau này Hưng mới bộc bạch bản thân ấn chấp nhận kết bạn vì thấy bức ảnh đại diện của cô gái có nụ cười nhẹ, má lúm đồng tiền rất duyên và tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.

Cặp đôi đã có 4 năm hẹn hò trước khi tiến tới kết hôn vào năm 2018.

Sự thông minh cùng vẻ ngoài điển trai của Hưng khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia khiến Ngọc chú ý. Anh trúng tuyển chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y vào năm 2012.

Lần ra mắt khó quên

Quen nhau qua mạng được một thời gian, Bích Ngọc ra Hà Nội chơi tại nhà anh trai, vốn nằm rất gần Học viện Quân y - nơi Phùng Hưng theo học ngành Bác sĩ đa khoa. Cô rủ anh qua ăn cơm. Không chút do dự, Hưng nhận lời ngay.

Khác với những kịch bản chào hỏi hồi hộp trong đầu Ngọc, Hưng bước vào nhà rất tự nhiên, chào hỏi mọi người rồi ngồi bật tivi xem như ở nhà mình. Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Trong mắt Ngọc, cựu thí sinh Olympia vừa hiền lành, đẹp trai nhưng lại ăn mặc giản dị đến mức buồn cười với chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần vải có kiểu dáng "không thể già hơn".

Gần một năm sau lần gặp ấy, hai người mới tái ngộ và bắt đầu hẹn hò. Học y vất vả nhưng Hưng chưa bao giờ là người khô khan. Đi trên đường thấy bó hoa đẹp, anh dừng xe mua tặng bạn gái không vì dịp gì cả, chỉ vì "hoa đẹp và em xứng đáng".

Vào những ngày lễ, Hưng tự đi chợ, nấu những món Ngọc thích, chuẩn bị nồi lẩu thơm phức hay cắm một bình hoa rực rỡ để căn nhà nhỏ ấm áp hơn.

Cặp đôi đã trải qua nhiều ngày tháng khó khăn để được ở bên nhau.

Những năm tháng hẹn hò là chuỗi ngày cả hai cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Thời điểm đó, Ngọc làm đủ công việc: sáng là cô giáo, chiều dạy gia sư liên tục hai ca từ 17h30 đến 22h, tranh thủ ăn vội ổ bánh mì, tối về lại ngồi soạn giáo án. Có những đêm dạy xong, cô lại chạy xe đi lấy hàng bán thêm, hay tranh thủ cuối tuần đi chụp ảnh cưới thuê.

Trong khi đó, Hưng vẫn là sinh viên Y với chặng đường học kéo dài và chi phí tốn kém. Những đồng tiền Ngọc chắt chiu từ việc làm thêm, ngoài lo cho bản thân, cô tự nguyện dành một phần mua sách chuyên ngành cho Hưng, chuẩn bị những bữa ăn ngon hay những chuyến đi ngắn cùng nhau.

Trở ngại lớn nhất của họ đến từ sự phản đối gay gắt của nhà trai. Trong cuộc họp gia đình, khi được người thân đặt câu hỏi: "Con chọn gia đình hay chọn cô ấy?", Hưng giữ sự bình tĩnh để bảo vệ tình yêu của mình.

"Con không bỏ ai cả. Con cũng không chọn riêng ai. Nhưng chúng con yêu nhau là thật. Xin hãy để con được tự quyết định cuộc đời mình. Sướng khổ con xin tự chịu", Hưng bộc bạch với người lớn. Dần dần, tình yêu chân thành của họ được gia đình chấp nhận và ủng hộ.

Quả ngọt sau nỗ lực không ngừng

Bích Ngọc nhớ suốt những năm bên nhau, Phùng Hưng chưa từng buông lời chia tay hay than mệt. "Tôi và anh cùng nhau đi qua những ngày nắng cháy da, những cơn mưa bão, thậm chí từng trải qua khoảnh khắc rụng rời khi cú sét đánh ngay trước mặt lúc cả hai chở nhau đi giao hàng giữa bão. Ngày tháng ấy chắc chắn mãi không thể nào quên", cô trải lòng.

Đám cưới của Hưng và Ngọc diễn ra vào đầu năm 2018, sau nhiều sóng gió. Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, nhờ sự nỗ lực cùng sự hỗ trợ từ hai bên nội ngoại, hai vợ chồng đã mua được căn nhà đầu tiên, rồi tích góp sắm chiếc ôtô để cả nhà tiện di chuyển.

Tổ ấm nhỏ của Phùng Hưng và Bích Ngọc với 3 "công chúa" nhỏ.

Hiện tại, Hưng là bác sĩ chuyên khoa Mắt tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tổ ấm nhỏ của cặp đôi giờ đây rộn rã tiếng cười với 3 cô công chúa nhỏ đáng yêu.

Dù công việc ở bệnh viện và phòng khám bận rộn, Hưng luôn tranh thủ thời gian về chơi với con, chăm con và san sẻ việc nhà với vợ. Có những ngày, bữa cơm trưa của hai vợ chồng diễn ra lúc 18h, còn bữa tối lại lùi đến nửa đêm, nhưng căn nhà lúc nào cũng ngập tràn sự đồng cảm.

Khi được hỏi cảm giác có người chồng vừa điển trai lại giỏi giang, Bích Ngọc thẳng thắn nói cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay tự ti.

"Tôi hiểu hơn ai hết người đàn ông ấy đã cùng mình đi qua những gì. Tôi không phải người đẹp nhất, nhưng luôn tự tin khi đứng cạnh chồng vì biết mình xứng đáng với tình yêu ấy", người mẹ 3 con bộc bạch.