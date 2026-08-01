Cô gái Đức ở lại Việt Nam vì phải lòng nụ cười của chàng trai miền Tây

Một mình đến Việt Nam du lịch và được Khánh Tường giúp đỡ, Annika không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là chàng trai cô muốn gắn bó cả đời này.

Annika và Khánh Tường hiện sinh sống ở Cần Thơ, có một con gái đầu lòng.

Năm 2024, Annika (sinh năm 1995, người Đức) đến Việt Nam trong hành trình khám phá những vùng đất mới, sau khi đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia. Nữ dược sĩ chọn Việt Nam vì từng nghe đây là mảnh đất có "người dân thân thiện, đồ ăn ngon".

Khi ghé quán cà phê Cá Bống ở phường Rạch Giá (Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang), vị khách ngoại quốc nổi bật giữa không gian vốn chủ yếu đón khách địa phương. Đúng lúc Annika loay hoay gọi đồ uống vì bất đồng ngôn ngữ, Khánh Tường (sinh năm 1993, quê Cà Mau), người tới quán để gặp khách hàng, đã chủ động tiến đến giúp đỡ.

Dù vốn tiếng Anh không nhiều, Tường vẫn cố gắng hỗ trợ Annika bằng Google Dịch và ngôn ngữ cơ thể. Sự nhiệt tình cùng "nụ cười đẹp" của chàng trai Việt nhanh chóng để lại ấn tượng tốt trong lòng cô gái Đức.

"Em có muốn khám phá thêm Cần Thơ không? Anh cũng đang tiện đường đi công việc ở đó. Nếu em muốn, anh có thể cho em quá giang", Tường đề nghị sau khi nghe Annika chia sẻ về chuyến du lịch của mình.

Thoáng chốc ngần ngại trước lời mời từ một người đàn ông vừa gặp lần đầu, Annika rồi cũng mạnh dạn gật đầu. Khi ấy, cô không hiểu vì sao mình lại "liều" đến vậy, chỉ biết bản thân cảm nhận được sự chân thành của Tường và nghĩ rằng đây là người có thể tin tưởng.

Cả Tường và Annika đều không ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán cà phê hôm ấy lại trở thành khởi đầu cho mối nhân duyên gắn bó của họ về sau.

Chuyến du lịch "nên duyên"

Đưa Annika đến Cần Thơ, Khánh Tường cũng trở thành "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ, chở cô khám phá nhiều địa điểm bằng xe máy nhờ am hiểu vùng đất này. Suốt khoảng một tuần đồng hành, chàng trai miền Tây và cô gái Đức có thêm nhiều cơ hội trò chuyện, từ đó dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Trước khi đi TP.HCM để lên máy bay về lại Đức, Annika mong được Tường ra sân bay tiễn, song ban đầu anh từ chối. Nhưng hôm cuối cùng trước ngày cô đi, Tường cứ bồn chồn, cảm thấy sẽ nuối tiếc điều gì đó nếu không gặp cô lần cuối.

Cuối cùng, anh chạy xe một mạch ra sân bay, khiến Annika bất ngờ và cảm động. Bịn rịn chia tay, cả hai cũng kịp trao nhau phương thức liên lạc. Trong một lần nhắn tin sau đó, Tường bỗng tỏ tình Annika và nhận được cái gật đầu từ cô.

"Lúc đó tôi thấy mình yêu thương Annika thật rồi, nếu không nói ra sẽ hối hận", anh kể với Tri Thức - Znews về mối tình phát triển nhanh chóng.

Sau 3 tuần, vào đầu năm 2025, Annika trở lại Việt Nam, lần này lý do là vì chàng trai miền Tây có nụ cười hiền. Trước khi đi, cô chia sẻ chuyện tình với gia đình, thậm chí là ý định sống lâu dài ở Việt Nam. Tất nhiên ban đầu, người thân không ủng hộ vì không muốn cô xa gia đình.

Ở Đức, Annika đã có sự nghiệp ổn định, thành công với một hiệu thuốc có hàng chục nhân viên. Việc đánh đổi sự ổn định đó để lấy cuộc sống "chưa biết về lâu dài sẽ ra sao" với một chàng trai Việt không phải là ý tưởng an toàn. Song Annika vẫn kiên định, tin vào lựa chọn của mình.

Annika phải lòng Khánh Tường ở sự hiền lành, "nụ cười đẹp".

Trở lại Việt Nam lần hai, Annika và Tường nhanh chóng xác định mối quan hệ. Khi đó, Tường nghỉ công việc cũ, bắt đầu cùng bạn gái mở một homestay tại Cần Thơ. Dù có sự đồng điệu về tâm hồn, điều cản trở cặp đôi là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Tường vẫn cần sự trợ giúp của Google dịch, còn Annika mới bắt đầu làm quen với tiếng Việt.

"Có lúc hai đứa bất đồng, muốn cãi lộn nhưng lại... không biết nói ra thế nào cho đối phương hiểu", Tường kể. Tuy nhiên, phần lớn những lần bất hòa chỉ đến từ các tình huống nhỏ nhặt, khi cả hai lo lắng, muốn tốt cho đối phương nhưng chưa biết cách giải thích.

Về văn hóa, cô gái Đức đã quen với mọi cuộc hẹn phải chuẩn chỉ, đúng giờ, hay mỗi lần sử dụng dịch vụ như cắt tóc, ăn uống đều đặt lịch trước giống bên Đức. Trong khi đó, Tường quen với cuộc sống miền Tây thoải mái, đôi lúc du di giờ giấc hoặc ngẫu hứng mới đi.

"Nhưng dần dần, chúng tôi học được cách kiên nhẫn chia sẻ với nhau, bày tỏ tấm lòng của mình để người kia hiểu. Mọi thứ cũng dần vào nhịp và ổn định hơn", Tường nói.

Không hối hận

Nói về mối duyên với Khánh Tường bằng giọng tiếng Việt đậm chất miền Tây, Annika kể rằng ngay từ lần đầu gặp, cô đã cảm thấy ở anh một nguồn năng lượng tích cực, cũng như sự đáng tin, chân thành. Vì vậy, cô không mất quá nhiều thời gian cân nhắc để rời Đức đến Việt Nam vì anh.

Ở Cần Thơ, mỗi lần cặp đôi cùng nhau ra ngoài, hình ảnh cô gái Đức ưa nhìn sánh bước bên chàng trai Việt luôn thu hút nhiều ánh nhìn. Annika nhớ có lần nghe hai người dân địa phương, tưởng cô không hiểu tiếng Việt, thì thầm: "Chắc anh chàng đó phải giàu lắm mới yêu được bạn gái Tây nhỉ". Những lần khác, cô cũng bắt gặp ánh mắt nghi hoặc hoặc những lời bàn tán cho rằng cả hai đến với nhau vì điều kiện vật chất của một trong hai.

"Nhưng họ đâu biết rằng tôi cũng 'giàu' mà, là giàu tình cảm, giàu sự yêu thương nhận được từ Tường và nhiều người đáng quý ở Việt Nam", Annika nói.

Với cô gái Đức, Việt Nam là nơi cho cô cảm nhận cuộc sống bình yên, chữa lành. Cùng với cảnh đẹp, đồ ăn ngon cũng là thứ khiến cô phải lòng mảnh đất hình chữ S.

"Nếu có điều gì khó khăn nhất thì chắc là việc học tiếng Việt thôi, tiếng Việt thật sự rất khó", cô bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi sau gần 2 năm bên nhau.

Khoảng tháng 6/2025, Annika biết mình mang thai con gái đầu lòng, bé Mai An. Em bé đến khiến cả hai khá bất ngờ, song không nằm ngoài kế hoạch chung sống. Tuy nhiên, vì Annika ốm nghén nặng, công việc ở homestay lại quá bận rộn, Khánh Tường đành nhượng lại cơ sở cho người khác kinh doanh.

Hiện, cặp đôi tìm được một mảnh đất khác ở Cần Thơ, xây nhà và dự định mở quán cà phê kinh doanh. Khánh Tường đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình, còn Annika cũng chính thức giới thiệu nửa kia với bố mẹ. Sau những gì cặp đôi thể hiện, gia đình hai bên cũng hiểu và bày tỏ sự ủng hộ.

Thời gian tới, Khánh Tường và Annika dự định tổ chức đám cưới, đánh dấu mốc mới trên hành trình gắn bó. Hiện, cặp đôi đang lo liệu nốt các giấy tờ cần thiết để hợp thức hóa cuộc sống vợ chồng.

"Ngày đó đến Việt Nam du lịch, tôi cũng không ngờ đây sẽ là mảnh đất tôi tìm được nửa kia và gắn bó đến hôm nay. Hiện tại, mọi thứ với tôi vẫn đang rất hạnh phúc và hài lòng", Annika chia sẻ.