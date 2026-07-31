Mẹ òa khóc khi con trai bí mật về nhà sau 7 năm đi làm ở nước ngoài

Muốn tạo bất ngờ cho mẹ, Bá Trình giấu chuyện về nhà sau 7 năm đi làm xa. Khoảnh khắc hai mẹ con đoàn tụ khiến nhiều người xúc động.

Mẹ và con trai ôm nhau khóc khi đoàn tụ sau 7 năm.

Sau 7 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), hôm 23/7, Hồ Bá Trình (sinh năm 1997, quê Nghệ An) mới lần đầu tiên trở về nhà. Vì muốn tạo bất ngờ lớn cho mẹ, anh không báo trước mà đội mũ, che khẩu trang kín mặt khi bước vào cổng nhà.

Nhìn thấy chàng trai lạ ghé đến giữa bữa cơm tối, mẹ của Trình ngờ ngợ và hỏi: "Ai đây?". Anh liền giả giọng Bắc, nói dối: "Con là bạn của Trình".

"Trước khi về, tôi báo tin cho anh chị trong nhà và có người ra sân bay Vinh để đón, nhưng giấu mẹ và các cháu", Trình kể với Tri Thức - Znews. Khi chàng trai bước vào sân, các anh không quá bất ngờ, trong khi chị gái đi theo sau và lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ.

Vẫn nghĩ thanh niên trước mặt là bạn của con trai, mẹ của Trình mời anh vào nhà và mời ở lại ăn cơm với gia đình.

Ngay khoảnh khắc Bá Trình tháo khẩu trang xuống, mẹ anh sững người trong vài giây. Sau đó, bà không kìm được xúc động, nhào đến ôm chầm lấy con trai, chỉ biết thốt lên: "Ôi trời ơi".

Người con trai 29 tuổi cũng không giấu được giọt nước mắt, hòa cùng nụ cười hạnh phúc khi đoàn tụ cùng mẹ sau nhiều năm làm ăn xa xứ. Thấy mẹ khóc nghẹn, không nói nên lời, anh vỗ lưng động viên: "Con trai mẹ về đây rồi!".

Bá Trình quyết định về hẳn sau 7 năm làm ăn ở nước ngoài.

Lý giải về việc mẹ không nhận ra con trai dù thường xuyên gọi điện cho nhau, Bá Trình nói: "Tôi báo với mẹ là đến Tết mới về nhưng lại về sớm hơn. Lúc vào nhà còn bịt kín mít, giả giọng nơi khác. Tối hôm trước gọi điện còn thấy con bên nước ngoài, mà tối nay đã ở nhà nên mẹ không ngờ tới".

Bá Trình sang Đài Loan làm việc cách đây 7 năm. Sau khi trả hết nợ, do hoàn cảnh công việc, đến nay anh mới trở về.

Trình là con trai duy nhất trong nhà, bố mất từ sớm, hai chị gái đều đã có gia đình riêng, anh cảm thấy mình có trách nhiệm lớn hơn trong gia đình. Những năm đầu, anh không tránh khỏi cảm giác giằng xé giữa mong muốn về thăm nhà và cố gắng ở lại làm việc.

"Khi đó, suy nghĩ của tôi chia thành nhiều hướng lắm. Nơi có gia đình thì không có kinh tế, nơi làm được kinh tế thì thiếu hơi nhà. Nên thôi, tôi nén nỗi buồn để ở lại kiếm thêm chút vốn", anh bộc bạch.

Trình cho biết lần này anh trở về hẳn, sẽ tìm công việc ở quê nhà để được ở gần mẹ. "Tiền bạc không biết kiếm bao nhiêu cho đủ. Giờ có ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều. Tôi giờ chỉ muốn có mẹ có con cho tình cảm", anh nói.