Chàng trai Khmer khiến bố mẹ bật khóc vì món quà ngày tốt nghiệp

Nuôi lợn đất trong 4 năm đại học được hơn 10 triệu đồng, Đức Mạnh đem tặng lại bố mẹ trong ngày mình tốt nghiệp đại học như món quà tri ân, thể hiện lòng hiếu thảo.

Con trai khiến bố mẹ bật khóc vì tặng lợn đất trong ngày tốt nghiệp Trong ngày tốt nghiệp, Đức Mạnh (sinh năm 2003), tặng bố mẹ con lợn đất bản thân đã nuôi trong 4 năm đại học, chứa hơn 10 triệu đồng.

Ngày 26/7, Thạch Đức Mạnh (sinh năm 2003) trở thành tân cử nhân ngành Sư phạm tiếng Khmer tại Đại học Trà Vinh. Trong buổi lễ tốt nghiệp, anh có bố mẹ đến chung vui.

Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm, chàng trai người Khmer bất ngờ lấy ra con lợn đất nhỏ màu đỏ, tặng lại cho đấng sinh thành.

"Mấy năm qua đi học con xin ba mẹ nhiều tiền quá, giờ con bù lại trước một chút nha", Mạnh hóm hỉnh.

Trước món quà bất ngờ, bố Mạnh - ông Thạch Sâm Nang - và mẹ - bà Thạch Thị Khe Ma - sững người trong giây lát. Cả hai sau đó vừa rơi nước mắt vì xúc động, song trên môi cũng nở nụ cười hạnh phúc vì cậu con trai hiếu thảo. Cảnh tượng ấm áp của cả gia đình cũng được Mạnh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Đức Mạnh đặt mục tiêu tiết kiệm đủ tiền để sửa nhà cho bố mẹ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đức Mạnh cho biết anh nuôi vài con lợn đất khi bắt đầu học đại học. Tuy nhiên theo thời gian, vì không đủ tiền "chăn" thường xuyên, anh dồn tất cả tiền lại vào một con.

Khi gần hết năm 4 đại học, Mạnh bắt đầu đi dạy gia sư và làm sale online cho một công ty về giày dép.

Tháng nhiều nhất, anh nhận 3 triệu đồng từ chỗ dạy thêm và hơn 4 triệu đồng tiền bán hàng. Trích ra một khoản để chi tiêu hàng ngày, anh bỏ hết số còn lại vào lợn. Đến ngày Mạnh tốt nghiệp, con lợn đất có khoảng hơn 10 triệu đồng.

"Đây là món quà tôi ấp ủ sẽ đem tặng bố mẹ khi tốt nghiệp. Dù không nhiều nhặn, nó là tấm lòng của tôi với hai người", Mạnh nói.

Dù ghi nhận tình cảm của con trai, ông Nang và bà Ma đều thống nhất đưa con giữ lại món quà, nói chưa có nhu cầu dùng đến. Khi nào cần, ví dụ như có kế hoạch sửa sang nhà cửa, hai người sẽ báo cho anh để đóng góp lại.

Là con giữa trong gia đình có 3 chị em, Đức Mạnh chia sẻ anh thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ để nuôi các con ăn học. Bố anh là thợ hồ, mẹ chủ yếu làm nội trợ nên tài chính gia đình không dư dả.

Căn nhà các thành viên sinh sống hiện cũng đã xuống cấp nhiều. Vì vậy, giúp bố mẹ xây, hoặc ít nhất là sửa sang lại nhà, cũng là mục tiêu lớn trước mắt của Mạnh. Hiện, anh dự định tiếp tục gắn bó với công việc sale vì đã quen việc và có thu nhập ổn định.

"Tôi rất thích dạy học, nhưng vì giờ chưa tìm được cơ hội nên phải ưu tiên kiếm thu nhập lo cho cuộc sống. Trong tương lai nếu tìm được việc đúng chuyên môn, tôi sẽ cố gắng nắm bắt", anh cho hay.