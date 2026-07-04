Mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ sau thất bại của T1

Loạt trận BO5 nghẹt thở giữa T1 và BLG được ví như trận “Chung kết sớm” của giải đấu MSI 2026. Thất bại đáng tiếc này đã đẩy nhà đương kim vô địch thế giới xuống nhánh thua.

“Chung kết sớm” BLG vs T1 mang lại 5 ván đấu nghẹt thở. Ảnh: MSI.

Chiều 4/7, T1 đã phải chịu thất bại 2-3 trước Bilibili Gaming (BLG) ở vòng 1 nhánh đấu tại giải Mid-Season Invitational (MSI). Sau trận thua, T1 rơi xuống nhánh thua ở vòng 1 để đối đầu với Furia của Brazil. Ngay sau khi ván 5 kết thúc, các từ khóa liên quan đến trận đại chiến giữa BLG và T1 lập tức chiếm lĩnh top đầu tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Nhiều chủ đề bàn luận về kết quả trận đấu, phát biểu của tuyền thủ Bin sau trận được bàn luận đến hàng trăm nghìn lượt. Các từ khóa còn leo cao trên cả kết quả World Cup.

Cộng đồng mạng xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho bản lĩnh của các thành viên BLG. Một bộ phận lớn người hâm mộ cũng bày tỏ sự giải tỏa sau hơn 700 ngày e ngại thế lực đến từ LCK.

“Mệnh trời đã định! Kindred của Xun hôm nay chiếm trọn cả địa lợi lẫn nhân hòa. T1 buộc phải đánh cược ở hang Baron nhưng thất bại. BLG chính thức đánh bại T1!", blogger eSports nổi tiếng "Cuồng Ngạn Tử Lão" viết sau ván thắng quyết định của BLG.

Đại diện T1 cho biết đội sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ảnh: DailyEsports.

Trận "Chung kết sớm" của MSI đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc chiến thuật đỉnh cao với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Ở game đấu đầu tiên, BLG kiểm soát tốt giai đoạn đầu và ăn được Baron. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi xạ thủ Peyz tỏa sáng rực rỡ với con bài Jhin, giúp T1 lật kèo quét sạch đối thủ và vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván thứ 2, BLG nhanh chóng gỡ hòa 1-1 nhờ sự đột biến từ quân bài Swain của Knight. Những tình huống càn quét của tuyển thủ này đã bẻ gãy hoàn toàn các đợt phản công từ phía T1.

Game đấu thứ 3 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của đại diện LPL. BLG áp dụng lối chơi lăn cầu tuyết triệt để, khép lại ván đấu chóng vánh với tỷ số cách biệt 14-3.

Trận đấu trở về vạch xuất phát ở ván 4. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pyke trong tay Keria và Smolder của Peyz giúp T1 kiểm soát hoàn toàn các mục tiêu lớn, cân bằng tỷ số 2-2.

Ván 5 chứng kiến sự vượt trội của BLG nhờ con bài Kindred trong tay Xun. Rơi vào thế bị ép sân, T1 quyết định mạo hiểm ăn nhanh Baron nhưng bị BLG tràn vào bọc hậu, quét sạch đội hình và ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Con bài Kindred trong tay Xun huỷ diệt T1 ở ván đấu quyết định. Ảnh: MSI.

Chiến thắng này mang lại sự tự tin rất lớn cho đại diện số 1 của khu vực LPL. Là nhân tố then chốt với quân bài Seraphine trong ván đấu quyết định, hỗ trợ On của BLG dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ, đồng thời tiết lộ toàn đội đã nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng lối chơi của đối phương.

"Kể từ khi T1 bắt đầu từ vòng Play-In, tôi đã xem video và nghiên cứu rất nhiều. T1 rất giỏi trong khâu tấn công. Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng chiến lược cấm/chọn tướng của đối thủ suốt đêm", tuyển thủ On trả lời phỏng vấn.

Ở bên kia chiến tuyến, ban huấn luyện và các thành viên T1 lộ rõ vẻ tiếc nuối khi đánh mất cơ hội ở những khoảnh khắc quyết định.

“Pha call Baron ở ván 5 là một quyết định mạo hiểm khi đội hình đã rơi vào thế bị ép sân. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử ở nhánh thua vào ngày 6/7”, đại diện T1 thừa nhận,