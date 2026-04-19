Mang súng tự chế và kích điện đi trộm chó

Ngày 19/4, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra, Công an phường Tân An vừa khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng trộm chó đang trên đường chở chó đi tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 18/4, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an phường Tân An phát hiện hai đối tượng điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn tại khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh- 3/2.

Khi phát hiện lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, các đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Tổ công tác lập tức triển khai truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng khi di chuyển đến khu vực đường Lý Tự Trọng.

Hai đối tượng Vũ và Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Vũ (SN 1993), thường trú phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ và Phạm Minh Hậu (SN 1999), thường trú xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tang vật thu giữ từ hai đối tượng này gồm một bao vải chứa 10 con chó, một súng tự chế và một bộ kích điện.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm chó tại khu vực từ ngã ba Cái Tắc đến địa bàn phường Ngã Bảy, trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.