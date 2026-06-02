Xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đang xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hằng 25 năm tù.

Ngày 2/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

HĐXX phúc thẩm xác định Công ty SJC là bị hại trong vụ án và đã triệu tập người đại diện của doanh nghiệp này. HĐXX cũng triệu tập người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có kháng cáo.

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty SJC) cho biết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình bà Hằng nộp thêm 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời nộp bổ sung một số giấy tờ để được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như gia đình có nhiều thành tích, có công với đất nước...

Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng không có ý kiến về số tiền buộc phải nộp lại đối với hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Tuy nhiên, về việc nộp lại vàng, nữ bị cáo này không đồng ý. Bà Hằng trình bày số vàng móp méo do Công ty SJC thu mua của khách hàng và gia công lại. Bên cạnh hàng của công ty, các bị cáo mua thêm vàng nguyên liệu từ các tiệm vàng bên ngoài, sản xuất thêm và bán ra thị trường. Vàng nguyên liệu "chèn" thêm, các bị cáo hùn tiền mua, không sử dụng vốn của Công ty SJC.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo mong muốn xác định lại số tiền bồi thường. Các bị cáo khai không xác định được đã làm bao nhiêu lần, số lượng vàng bao nhiêu, cũng không ghi sổ sách nên không đồng ý với bản án sơ thẩm, tuyên buộc phải nộp lại 17.758 lượng vàng SJC.

Liên quan đến bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên ngày 30/9/2025, bị cáo Lê Thúy Hằng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này cũng xin xem xét lại phần nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên về việc buộc bà phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ.

Ngoài bà Hằng, có 11/16 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù, chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng , 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bà Hằng đã nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định: bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng . Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định của các bị cáo.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.