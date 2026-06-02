Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm trong thời gian cao điểm vừa qua.

Từ ngày 7/5 đến ngày 30/5, lực lượng QLTT cả nước đã đồng loạt ra quân, kiểm tra 4.701 vụ việc; phát hiện 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính bị xử lý; 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng , trị giá tang vật vi phạm hơn 22,2 tỷ đồng .

Các vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng.

Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là "điểm nóng" của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Trong thời gian trên, lực lượng QLTT đã kiểm tra 1.862 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng .

Nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp được phát hiện tại các địa phương, điển hình như lực lượng QLTT đã thu giữ hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 3,7 tỷ đồng tại Ninh Bình; phát hiện hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Hermès trị giá trên 3,1 tỷ đồng tại Bắc Ninh;

Thu giữ gần 6.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas trị giá gần 1,1 tỷ đồng tại Hưng Yên; gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 2,9 tỷ đồng tại TP.HCM và gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton trị giá trên 1,7 tỷ đồng tại Hà Nội.

So với cùng kỳ tháng 5-2025, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 370,6%, số tiền xử phạt tăng 314,8% và trị giá tang vật vi phạm tăng tới 827,5%. Kết quả này không chỉ vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý theo yêu cầu của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét của đợt cao điểm trong phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về số lượng vụ việc, công tác thực thi pháp luật cũng được nâng lên khi 24 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra, trong đó 5 vụ đã bị khởi tố.

Các vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ tùng xe máy, ôtô. Trong đó, riêng nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm tới 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm.

Nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Nike, Adidas, Puma, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, cùng các nhãn hiệu lớn của Hoa Kỳ như Apple, HP, Coach, Under Armour, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Song song với kiểm tra trên thị trường truyền thống, công tác kiểm soát vi phạm trên môi trường số cũng được đẩy mạnh. Trong thời gian cao điểm, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và trên 2.000 gian hàng bị chặn khỏi các nền tảng thương mại điện tử do có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả này đã khẳng định hiệu quả của đợt cao điểm triển khai Công điện 38 trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ vững môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng các cam kết quốc tế và góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bền vững.