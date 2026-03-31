Mang dao 'phòng thân', thiếu niên bị lực lượng 141 phát hiện

Quá trình tuần tra, tổ công tác 141 phát hiện 2 thiếu niên chở nhau bằng xe máy không đeo biển kiểm soát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một con dao nhọn được đối tượng khai mang theo để phòng thân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác Y8/141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 2 thanh thiếu niên chở nhau bằng xe máy không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tổ công tác xác định điều khiển xe máy là Đ.M.D. (SN 2011, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) chở theo D.N.V.Đ. (SN 2009, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

2 thiếu niên mang theo dao với mục đích để phòng thân bị lực lượng 141 kiểm tra, phát hiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện V.Đ. cất giấu trong người một con dao kim loại màu đen, chiều dài khoảng 30 cm. Đấu tranh tại chỗ, thiếu niên này khai nhận mang theo dao để phòng thân.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an cơ sở xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như dao, kiếm… khi di chuyển trên đường.

Thực tế cho thấy, phần lớn các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ, nhận thức pháp luật hạn chế, dễ bị lôi kéo, kích động dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tàng trữ hung khí nêu trên đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Đồng thời, đây cũng là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc các hành vi phạm tội khác có thể xảy ra.

Trong thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào các khung giờ đêm và tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; nâng cao nhận thức pháp luật, tránh để các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.