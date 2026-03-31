Khởi tố Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải

Liên quan vụ việc này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận kiến nghị của Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) về việc chuyển hồ sơ vụ việc đối với Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại Km2, thành phố Hà Giang (nay là phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) của Công ty TNHH Sơn Hải sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trốn thuế.
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty TNHH Sơn Hải dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Sơn đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thuộc Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại Km2, thành phố Hà Giang (cũ) cho các cá nhân, hộ gia đình nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng; không hạch toán doanh thu và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, góp phần đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Mọi hành vi vi phạm về thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
