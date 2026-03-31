Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng

Thông tin từ Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm giết hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, cùng trú xã Hà Đông).

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo về việc bà L.T.Th mất tích vào chiều tối cùng ngày 29/3, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy bà Th đâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã cử cán bộ tới nhà bà Th để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại hiện trường, Công an xã xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Nghi phạm Lê Văn Tuấn.

Ngay sau đó Công an xã đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS vào cuộc thu thập chứng cứ xác minh, điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn và đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu Tuấn khai, vì là hàng xóm sống gần nhà bà Th, khoảng 16h ngày 29/3, Tuấn sang nhà bà Th bằng lối vườn, thì bị bà Th phát hiện và hô hoán là Tuấn trộm cắp.

Bị bất ngờ, Tuấn đã nhặt viên gạch ở dưới chân đập nhiều phát vào phía sau đầu bà Th làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuấn đã đem thi thể bà chôn dưới gốc cây xoài tại vườn nhà nạn nhân nhằm mục đích phi tang.

Hiện vụ việc được Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.