Cựu Cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường.

Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, tiến hành các biện pháp tố tụng.

Trước đó, khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hoàng Văn Thức giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bước đầu xác định các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc đã có sai phạm.

Đây là một trong 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên cả nước do Cục Môi trường đầu tư và quản lý từ năm 2020. Các trạm quan trắc này được đặt ở nơi công cộng với mục tiêu giám sát chất lượng không khí và cảnh báo ô nhiễm tại các địa phương. Liên doanh Công ty cổ phần tập đoàn Seiky và Công ty cổ phần kỹ thuật toàn cầu là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi được trúng thầu, các doanh nghiệp đã chi 35 tỷ đồng cho Cục trưởng Thức. Để có tiền chi ngoài hợp đồng cho chủ đầu tư, các nhà thầu đã nâng giá thiết bị nhập khẩu.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ, khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước; trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Qua kiểm tra 300 trạm quan trắc, cơ quan điều tra xác định gần 160 trạm quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bị can thiệp phần mềm, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu để che giấu chỉ số xả thải thực tế.