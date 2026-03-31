Chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng, nữ giám đốc lĩnh án chung thân

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (SN 1990, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, Trang từng làm giám đốc marketing tại một công ty. Năm 2020, Trang nghỉ việc và thành lập Công ty TNHH Bizkols Entertainment, đăng ký kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo. Việc Trang thành lập công ty với mục đích để các bị hại tin tưởng góp vốn.

Bị cáo Trang tại phiên tòa.

Sau khi thành lập công ty, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của mình đang hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang… rồi huy động tiền của nhà đầu tư.

Bị cáo hứa hẹn thanh toán lợi nhuận cao, 3-15%/tháng cho nhà đầu tư. Do tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Trang.

Nhận tiền của các nhà đầu tư, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ cho hợp đồng quảng cáo, còn lại dùng phần lớn vào các mục đích khác nhau như lấy tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản, chi tiêu cá nhân.

Khi nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận, Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn hoặc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi các bị hại chuyển thêm tiền. Khi mất khả năng trả lại tiền cho nhà đầu tư, bị cáo thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, tìm cách trốn tránh.

Từ tháng 10/2018 đến ngày 1/1/2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư. Trước khi phiên tòa diễn ra, Trang đã trả hơn 81 tỷ đồng , còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng .

Ngoài hình phạt tù chung thân, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Trang phải hoàn trả nốt số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.