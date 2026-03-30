Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai gì trước tòa?

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị liên quan.

Trước bục khai báo, bị cáo Thắng khai bị cáo quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) từ khoảng năm 2010, khi ông đi thị sát, kiểm tra những công trình ở Tây Nguyên. Thời điểm đó, các công trình ở Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn về xây dựng, vốn..., nên bị cáo lăn lộn với anh em cơ sở để tìm cách tháo gỡ.

"Khi còn công tác, bị cáo có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các nhà thầu. Vì vậy, khi bị cáo Dân gọi điện đề nghị được qua nhà thì bị cáo đồng ý ngay", bị cáo Thắng khai.

Bị cáo Thắng khai đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Nếu không nhận khoản tiền 200.000 USD của Công ty Hoàng Dân thì bị cáo có tác động cho doanh nghiệp này trúng thầu không?". Bị cáo Thắng trả lời: "Nếu không nhận số tiền ấy thì bị cáo đã không vướng vào pháp luật".

Ngoài khoản 200.000 USD , bị cáo Thắng cho biết có nhiều lần khác vào các dịp lễ, đi công trình, bị cáo Dân có đưa cho bị cáo với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Bị cáo Thắng xác nhận gia đình bị cáo đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả vụ án. Cáo trạng xác định bị cáo Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận của bị cáo Dân 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng .